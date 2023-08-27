Росіяни атакують Україну крилатими ракетами 27 серпня / Колаж 24 Каналу
Російські військові продовжують тероризувати українців. У ніч проти 27 серпня ворог завдав ракетного удару по нашій державі. У низці регіонів лунає повітряна тривога, тож залишайтеся в укриттях.
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Повітряну тривогу в Україні почали оголошувати ближче до ранку. Пов'язана вона з запуском крилатих ракет з акваторії Каспійського моря. Будь ласка, не ігноруйте сирени та перебувайте в укриттях доти, поки не буде сигналів про відбій.
Наголошуємо, що під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укриттях або бодай дотримуватися правила двох стін. Також не забувайте про те, що ми ні в якому разі не фіксуємо роботу ППО. Не робіть фото та відео. Якщо ж зробили, то ні в якому разі не викладайте їх у мережу. Не будьте спільниками російських загарбників!