Повітряну тривогу в Україні почали оголошувати ближче до ранку. Пов'язана вона з запуском крилатих ракет з акваторії Каспійського моря. Будь ласка, не ігноруйте сирени та перебувайте в укриттях доти, поки не буде сигналів про відбій.

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Росіяни атакують Україну ракетами: що відомо

27 серпня

04:55 Ракети змінили вектор руху на західний – у бік Вінницької області.

04:38 Повідомлення ПС: Черкаси, Кременчук, Кропивницький, Кривий Ріг – перебувайте в укриттях! Миколаївська область ракети в вашому напрямку!



У Черкаській область влада повідомила про роботу ППО.

04:30 За повідомленнями Повітряних сил, група ракет пролетіла за вектором Чернігівська – Черкаська – Кіровоградська області.

04:03 Ракетна небезпека по всій Україні, тривогу оголосили в кожній області.

03:54 Інформація від Повітряних сил: "Група крилатих ракет заходять у повітряний простір України через Сумську область. Напрямок руху – на захід!"

03:33 Повітряна тривога почалася в Києві та почала стрімко охоплювати українські області.

03:30 За попередніми даними моніторів, відбулися пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з Каспійського напрямку.

03:20 Моніторингові канали пишуть, що підтвердити змогли тільки 5 стратегічних бомбардувальників Росії над Каспієм. А проте інформації про пуски ракет поки що не було.



Тим часом оголошено повітряну тривогу на Сході та Півдні України.

02:00 Станом на цей момент у небі 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Достеменно невідомо, скільки крилатих ракет вони переносять на бортах. Хай там як, це не привід ігнорувати повітряну тривогу, якщо сирени лунають у вашому регіоні.

01:44 Надійшла інформація про зліт ще трьох Ту-95МС з аеродрому "Енгельс". За даними моніторингових каналів, ці повітряні судна можуть бути споряджені 8 крилатими ракетами Х-101/Х-555.

01:00 Моніторингові канали зазначають, що у небі вже 8 стратегічних бомбардувальників. Вони рухаються Південно-східним курсом.

Наголошуємо, що під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укриттях або бодай дотримуватися правила двох стін. Також не забувайте про те, що ми ні в якому разі не фіксуємо роботу ППО. Не робіть фото та відео. Якщо ж зробили, то ні в якому разі не викладайте їх у мережу. Не будьте спільниками російських загарбників!

26 серпня

23:53 Моніторингові канали почали повідомляти про зліт 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з бази "Оленья". На той момент було невідомо, куди вони рухаються.