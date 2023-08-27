Воздушную тревогу в Украине начали объявлять ближе к утру. Связана она с запуском крылатых ракет из акватории Каспийского моря. Пожалуйста, не игнорируйте сирены и находитесь в укрытиях, пока не будет сигналов об отбое.

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Россияне атакуют Украину ракетами: что известно

27 августа

04:55 Ракеты изменили вектор движения на западный – в сторону Винницкой области.

04:38 Сообщение ВС: Черкассы, Кременчуг, Кропивницкий, Кривой Рог – находитесь в укрытиях! Николаевская область ракеты в вашем направлении!



В Черкасской область власти сообщили о работе ПВО.

04:30 По сообщениям Воздушных сил, группа ракет пролетела по вектору Черниговская – Черкасская – Кировоградская области.

04:03 Ракетная опасность по всей Украине, тревогу объявили в каждой области.

03:54 Информация от Воздушных сил: "Группа крылатых ракет входит в воздушное пространство Украины через Сумскую область. Направление движения – на запад!"

03:33 Воздушная тревога началась в Киеве и начала стремительно охватывать украинские области.

03:30 По предварительным данным мониторов, произошли пуски ракет типа Х-101/555/55 из Ту-95 из Каспийского направления.

03:20 Мониторинговые каналы пишут, что подтвердить смогли только пять стратегических бомбардировщиков России над Каспием. Однако информации о пусках ракет пока не было.



Тем временем объявлена воздушная тревога на Востоке и Юге Украины.

02:00 На данный момент в небе 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Доподлинно неизвестно, сколько крылатых ракет они переносят на бортах. Как бы то ни было, это не повод игнорировать воздушную тревогу, если сирены раздаются в вашем регионе.

01:44 Поступила информация о взлете еще трех Ту-95МС с аэродрома "Энгельс". По данным мониторинговых каналов, эти воздушные суда могут быть оснащены 8 крылатыми ракетами Х-101/Х-555.

01:00 Мониторинговые каналы отмечают, что в небе уже 8 стратегических бомбардировщиков. Они двигаются по Юго-Восточному курсу.

Отмечаем, что во время воздушной тревоги необходимо находиться в укрытиях или хотя бы соблюдать правила двух стен. Также не забывайте о том, что мы ни в коем случае не фиксируем работу ПВО. Не делайте фото и видео. Если же сделали это, то ни в коем случае не выкладывайте их в сеть. Не будьте сообщниками русских захватчиков!

26 августа

23:53 Мониторинговые каналы начали сообщать о взлете 6 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с базы "Оленья". На тот момент было неизвестно, куда они двигаются.