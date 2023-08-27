Россияне атакуют Украину крылатыми ракетами 27 августа / Коллаж 24 Канала
Российские военные продолжают терроризировать украинцев. В ночь на 27 августа враг нанес ракетный удар по нашему государству. В ряде регионов звучит воздушная тревога, поэтому оставайтесь в укрытиях.
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Воздушную тревогу в Украине начали объявлять ближе к утру. Связана она с запуском крылатых ракет из акватории Каспийского моря. Пожалуйста, не игнорируйте сирены и находитесь в укрытиях, пока не будет сигналов об отбое.
Отмечаем, что во время воздушной тревоги необходимо находиться в укрытиях или хотя бы соблюдать правила двух стен. Также не забывайте о том, что мы ни в коем случае не фиксируем работу ПВО. Не делайте фото и видео. Если же сделали это, то ни в коем случае не выкладывайте их в сеть. Не будьте сообщниками русских захватчиков!