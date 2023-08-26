Росіяни посилили обстріли населених пунктів на Куп'янщині. Ще 10 серпня місцева влада оголосила евакуацію населення.
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Російський терор Куп'янська
Попередньо, внаслідок атаки на село Подоли, що у Куп'янському районі загинуло 2 людини, ще 1 - поранений. Дані про кількість постраждалих наразі встановлюються.
Ракета росіян влучила у місцеве кафе, у якому перебували люди. На місці трагедії працюють правоохоронці та екстрені служби.
Куп'янський напрям: що відомо
Міноборони називає ситуацію на Лиманському та Куп'янському напрямках дуже складною. Росіяни систематично атакують Куп'янськ ракетами – вони прагнуть реваншу. ЗСУ стримують ворога.
Ворог зосередив на Куп'янському напрямку сили – він цинічно переконаний, що Україна перекине на цю ділянку фронту додаткові ресурси з Бахмутського напрямку. Там ЗСУ беруть росіян "у кліщі" – їм загрожує повне знищення.
Дії армії держави-агресора на фронті позбавлені ознак стратегії. Напади росіян локалізовані, вони переважно перебувають в обороні. Окупантам важливо досягти хоча б "мінімальних успіхів".