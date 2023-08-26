Росіяни посилили обстріли населених пунктів на Куп'янщині. Ще 10 серпня місцева влада оголосила евакуацію населення.

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Російський терор Куп'янська

Попередньо, внаслідок атаки на село Подоли, що у Куп'янському районі загинуло 2 людини, ще 1 - поранений. Дані про кількість постраждалих наразі встановлюються.

Ракета росіян влучила у місцеве кафе, у якому перебували люди. На місці трагедії працюють правоохоронці та екстрені служби.

Куп'янський напрям: що відомо