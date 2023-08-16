Про це 24 Каналу відзначив військовий експерт Петро Черник. На сьогодні фронт поділяється на дві великі частини. Менша – східний плацдарм, де є так звана "бойова дихотомія" Куп'янського напрямку і Бахмутського. Вони між собою зв'язані.
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Оточення Бахмута
За словами Черника, росіяни взяли Бахмут, але не просунулися далі. Усі панівні висоти належать українським оборонцям.
"Бахмут – політичне явище для Росії. Путін навіть нагородив якихось їхній штурмовиків за "геройські" дії у Бахмуті. Отже, якщо вони (росіяни – 24 Канал) потраплять в оточення, будуть знищені, або краще потраплять у полон – це буде серйозним обвалом для них", – сказав військовий експерт.
Петро Черник про ситуацію на Східному напрямку: дивитись відео
Наразі ворог концентрує сили та свої засоби на Куп'янському напрямку і намагається атакувати. На їх "стратегічну" думку, українські Сили оборони зніматимуть саме з Бахмутського плацдарму певні підрозділи та техніку.
Наразі в стратегічному сенсі все складається на нашу користь. Бахмут помаленьку береться у "кліщі", а всі атаки на Куп'янському напрямку відбиті,
– резюмував Черник.
Ситуація на східному фронті: основні новини
- На Куп'янському напрямку ворог намагається наступати в декількох районах, але не має успіху. Натомість завдає авіаційних ударів по декількох населених пунктах Харківської та Луганської областей, обстрілює з артилерії Куп'янськ, Піщане Харківської області.
- На Бахмутському напрямку російські війська завдали авіаційних ударів в районах Васюківки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.
- Російські окупанти, зокрема на Бахмутському напрямку, використовують здебільшого стару радянську техніку. Хоча танки загарбників не витримують конкуренції із новітніми зразками, але все одно несуть загрозу.
- Військові ЗСУ звільнили селище Урожайне Донецької області. Ще минулого тижня вони оточували населений пункт, а наразі закріплюються на рубежах.