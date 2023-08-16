Про це 24 Каналу відзначив військовий експерт Петро Черник. На сьогодні фронт поділяється на дві великі частини. Менша – східний плацдарм, де є так звана "бойова дихотомія" Куп'янського напрямку і Бахмутського. Вони між собою зв'язані.

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Оточення Бахмута

За словами Черника, росіяни взяли Бахмут, але не просунулися далі. Усі панівні висоти належать українським оборонцям.

"Бахмут – політичне явище для Росії. Путін навіть нагородив якихось їхній штурмовиків за "геройські" дії у Бахмуті. Отже, якщо вони (росіяни – 24 Канал) потраплять в оточення, будуть знищені, або краще потраплять у полон – це буде серйозним обвалом для них", – сказав військовий експерт.

Петро Черник про ситуацію на Східному напрямку: дивитись відео

Наразі ворог концентрує сили та свої засоби на Куп'янському напрямку і намагається атакувати. На їх "стратегічну" думку, українські Сили оборони зніматимуть саме з Бахмутського плацдарму певні підрозділи та техніку.

Наразі в стратегічному сенсі все складається на нашу користь. Бахмут помаленьку береться у "кліщі", а всі атаки на Куп'янському напрямку відбиті,

– резюмував Черник.

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