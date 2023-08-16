Об этом 24 Каналу отметил военный эксперт Петр Черник. На сегодняшний день фронт разделяется на две большие части. Меньшая – восточный плацдарм, где есть так называемая "боевая дихотомия" Купянского направления и Бахмутского. Они между собой связаны.
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Окружение Бахмута
По словам Черника, россияне взяли Бахмут, но не продвинулись дальше. Все господствующие высоты принадлежат украинским защитникам.
"Бахмут – политическое явление для России. Путин даже наградил каких-то их штурмовиков за "геройские" действия в Бахмуте. Итак, если они (россияне – 24 Канал) попадут в окружение, будут уничтожены, или лучше попадут в плен – это будет серьезным обвалом для них", – сказал военный эксперт.
Петр Черник о ситуации на Восточном направлении: смотреть видео
Враг концентрирует силы и свои средства на Купянском направлении и пытается атаковать. По их "стратегическому" мнению, украинские Силы обороны будут снимать именно с Бахмутского плацдарма некоторые подразделения и технику.
Сейчас в стратегическом смысле все складывается в нашу пользу. Бахмут понемногу берется в "клещи", а все атаки на Купянском направлении отбиты,
– резюмировал Черник.
Ситуация на восточном фронте: основные новости
- На Купянском направлении враг пытается наступать в нескольких районах, но не имеет успеха. Наносит авиационные удары по нескольким населенным пунктам Харьковской и Луганской областей, обстреливает из артиллерии Купянск, Песчаное Харьковской области.
- На Бахмутском направлении российские войска нанесли авиационные удары в районах Васюкивки, Клещиевки, Андреевки и Северного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15-ти населенных пунктов.
- Российские оккупанты, в частности на Бахмутском направлении, используют в основном старую советскую технику. Хотя танки захватчиков не выдерживают конкуренции с новейшими образцами, но все равно несут угрозу.
- Военные ВСУ освободили поселок Урожайное Донецкой области. Еще на прошлой неделе они окружали населенный пункт, сейчас закрепляются на рубежах.