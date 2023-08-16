Об этом 24 Каналу отметил военный эксперт Петр Черник. На сегодняшний день фронт разделяется на две большие части. Меньшая – восточный плацдарм, где есть так называемая "боевая дихотомия" Купянского направления и Бахмутского. Они между собой связаны.

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Окружение Бахмута

По словам Черника, россияне взяли Бахмут, но не продвинулись дальше. Все господствующие высоты принадлежат украинским защитникам.

"Бахмут – политическое явление для России. Путин даже наградил каких-то их штурмовиков за "геройские" действия в Бахмуте. Итак, если они (россияне – 24 Канал) попадут в окружение, будут уничтожены, или лучше попадут в плен – это будет серьезным обвалом для них", – сказал военный эксперт.

Петр Черник о ситуации на Восточном направлении: смотреть видео

Враг концентрирует силы и свои средства на Купянском направлении и пытается атаковать. По их "стратегическому" мнению, украинские Силы обороны будут снимать именно с Бахмутского плацдарма некоторые подразделения и технику.

Сейчас в стратегическом смысле все складывается в нашу пользу. Бахмут понемногу берется в "клещи", а все атаки на Купянском направлении отбиты,

– резюмировал Черник.

Ситуация на восточном фронте: основные новости