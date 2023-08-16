В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки на фронте произошло около 30 боевых столкновений.

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Какая ситуация на фронте

Карта боевых действий 16 августа:

ВСУ продолжают наступление на нескольких направлениях

В настоящее время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Вдобавок подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 1 зенитно-ракетный комплекс и еще один важный объект россиян.