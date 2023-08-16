В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки на фронте произошло около 30 боевых столкновений.

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Какая ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях россияне нанесли авиационные удары в районе Атинского, Ястребиного и Павловки Сумской области. Также оккупанты совершили минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, это, в частности, Тимоновичи, Хотиевка, Гремяч Черниговской области; Сытное, Шалыгино, Степное, Угроиды, Поповка Сумской области и Гранов, Плетеновка, Охримовка, Мел, Ольховатка на Харьковщине.

На Купянском направлении россияне пытались наступать в районах юго-восточнее Ольшанов и восточнее Петропавловки Харьковской области, однако безрезультатно. Они нанесли авиационные удары в районах Ивановки, Загрызового, Ольшанов Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Вдобавок они обстреляли из артиллерии населенные пункты Купянск, Песчаное, Чернещина Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Северского, Спорного, Веселого Донецкой области. От артиллерийских обстрелов врага пострадали населенные пункты Колодцы и Северск Донецкой области.

На Бахмутском направлении российские войска нанесли авиационные удары в районах Васюкивки, Клещеевки, Андреевки и Северного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Предтечино и Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского, однако успеха не добился. Также оккупанты обстреляли из артиллерии 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Семеновка, Яснобродовка, Карловка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области и обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов, в частности: Красногоровку, Победу, Новомихайловку, Антоновку и Елизаветовку Донецкой области.

На Шахтерском направлении россияне пытались восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области, но не удалось. Однако Россия нанесла авиационные удары в районах Великой Новоселки, Макаровки, Старомайорского и Урожайного Донецкой области и обстреляла из артиллерии более 10 населенных пунктов, среди них: Богоявленка, Золотая Нива, Урожайное, Благодатное, Нескучное и Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Омельника, Малой Токмачки, Новоданиловки и Работиного Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Левадное, Гуляйполе, Белогорье, Лукьяновское, Пятихатки, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Николаевки и Садового Херсонской области. От артиллерийских обстрелов россиян пострадали такие населенные пункты как Понятовка, Херсон, Новодмитровка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений.

Карта боевых действий 16 августа:

ВСУ продолжают наступление на нескольких направлениях

В настоящее время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Вдобавок подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 1 зенитно-ракетный комплекс и еще один важный объект россиян.