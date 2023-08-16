У Генштабі повідомили, що впродовж минулої доби на фронті відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Дивіться також ЗСУ визволили Урожайне на Донеччині

Яка ситуація на фронті

Карта бойових дій 16 серпня:

ЗСУ продовжують наступ на кількох напрямках

Наразі Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони впродовж минулої доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. На додачу, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 1 зенітно-ракетний комплекс та ще один важливий об'єкт росіян.