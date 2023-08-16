Соответствующая информация об освобождении поселка появилась утром 16 августа. Перед этим Анна Маляр 14 августа писала об успехе ВСУ в направлении Урожайного, южнее и юго-восточнее Старомайорского Донецкой области.

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ВСУ освободили Урожайное

Урожайное освободили ВСУ. Наши защитники закрепляются на рубежах,
– написала Анна Маляр.

Замминистра обороны отметила, что наступательные действия продолжаются.

Стоит отметить, что украинские военные в течение последней недели, 6 – 13 августа, окружали населенный пункт. Еще тогда было заметно, что ВСУ близки к освобождению Урожайного. Ведь после освобождения Старомайорского восстановление контроля за этим селом стало лишь вопросом времени и должно стать логичным следующим шагом.

Освобождение Урожайного позволит Силам обороны контролировать сразу две дороги:

  • на Заветное Желание;
  • на Старомлиновку.


ВСУ освободили Урожайное / Скриншот с карты DeepState

Где находится Урожайное: смотрите на карте

В Генштабе подтвердили освобождение Урожайного

Генеральный штаб ВСУ утром 16 августа подтвердил, что во время проведения наступательных действий подразделения Силы обороны Украины:

  • овладели населенным пунктом Урожайное;
  • закрепляются на достигнутых рубежах;
  • наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника;
  • осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Какая ситуация на фронте

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях,
– заявили наши военные.

Кроме того, на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают наступать южнее Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах. Там продолжаются тяжелые бои. Наши военные рассказали, что враг:

  • вел бесполезные наступательные действия в районах Марьинки и Красногоровки;
  • оказывает мощное сопротивление;
  • перемещает подразделения и войска;
  • активно применяет резервы.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях,
– объяснили бойцы.

В частности, на Купянском направлении силы обороны отразили атаки в районе:

  • юго-восточнее Ольшаны;
  • восточнее Петропавловки.