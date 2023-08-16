Соответствующая информация об освобождении поселка появилась утром 16 августа. Перед этим Анна Маляр 14 августа писала об успехе ВСУ в направлении Урожайного, южнее и юго-восточнее Старомайорского Донецкой области.

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ВСУ освободили Урожайное

Урожайное освободили ВСУ. Наши защитники закрепляются на рубежах,

– написала Анна Маляр.

Замминистра обороны отметила, что наступательные действия продолжаются.

Стоит отметить, что украинские военные в течение последней недели, 6 – 13 августа, окружали населенный пункт. Еще тогда было заметно, что ВСУ близки к освобождению Урожайного. Ведь после освобождения Старомайорского восстановление контроля за этим селом стало лишь вопросом времени и должно стать логичным следующим шагом.

Освобождение Урожайного позволит Силам обороны контролировать сразу две дороги:

на Заветное Желание;

на Старомлиновку.



ВСУ освободили Урожайное / Скриншот с карты DeepState

Где находится Урожайное: смотрите на карте

В Генштабе подтвердили освобождение Урожайного

Генеральный штаб ВСУ утром 16 августа подтвердил, что во время проведения наступательных действий подразделения Силы обороны Украины:

овладели населенным пунктом Урожайное ;

; закрепляются на достигнутых рубежах;

наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника;

осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Какая ситуация на фронте

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях,

– заявили наши военные.

Кроме того, на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают наступать южнее Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах. Там продолжаются тяжелые бои. Наши военные рассказали, что враг:

вел бесполезные наступательные действия в районах Марьинки и Красногоровки;

оказывает мощное сопротивление;

перемещает подразделения и войска;

активно применяет резервы.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях,

– объяснили бойцы.

В частности, на Купянском направлении силы обороны отразили атаки в районе:

юго-восточнее Ольшаны;

восточнее Петропавловки.

Обратите внимание! Урожайное это поселок Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области. Несколько дней назад российские так называемые "военкоры" писали, что армия России отступила оттуда, что обозначали на карте DeepState. Украина подтвердила успех утром 16 августа.