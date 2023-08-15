Такой мыслью с 24 Каналом поделился руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Он считает, что перед дальнейшим продвижением в "линию Суровикина" ВСУ может сосредоточиться на расширении плацдарма на Бердянском направлении.

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Где именно давят Силы обороны

Недавно стало известно, что ВСУ близки к освобождению Урожайного, расположенная на Бердянском направлении.

Его нужно деоккупировать, потому что с позиций в этом селе враг обстреливал Старомайорское. В последние две недели Вооруженные Силы проводили операцию через реку Мокры Ялы, разделяющую эти два села.

Линия столкновения поблизости Урожайного / Скриншот с карты Deepstate

"После того как Украина освободит Урожайное, у врага больше не будет плацдарма, позволяющего ему контратаковать наши позиции. Это поможет ВСУ подготовиться к дальнейшему наступлению на Заветное Желание и Старомлиновку", – предположил военный эксперт.

Именно в районе последней находится так называемая "линия Суровикина", которая может стать последним российским рубежом перед более масштабным продвижением ВСУ.

Каких еще действий можно ожидать от ВСУ

Еще один важный участок Бердянского направления расположен вблизи Приютного. В результате украинского наступления там образовался выступ. Учитывая это, Вооруженным Силам важно достичь выравнивания фронта, ведь в противном случае противник может нанести удар с флангов.

Поэтому Мусиенко предполагает, что дальнейшие операции на Бердянском направлении будут сосредоточены не только на освобождении Старомлиновки, но и на занятии Приютного.



Позиции Вооруженных Сил поблизости от Приютного / Скриншот с карты Deepstate

"По состоянию на данный момент можно говорить о том, что Вооруженные Силы создали вклинивание в оборону россиян, которое достаточно для осторожного расширения плацдарма", – предположил Мусиенко.

Несмотря на то, что враг несет заметные потери, его боеспособность существенно не уменьшилась. Именно поэтому и на Бердянском, и на Мелитопольском направлении россияне оказывают упорное сопротивление. Продолжается кропотливая работа по освобождению украинского Юга метр за метром.

Александр Мусиенко о продвижении ВСУ на Юге: смотрите видео

Что происходит на линии столкновения