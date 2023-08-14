Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона рассказал, что за прошедшую неделю на Бахмутском направлении украинскими войсками освобождены 3 квадратных километра, пишет 24 Канал.
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Основные бои шли у Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки
В общей сложности на южном фланге Бахмутского направления, как сообщила Маляр, уже освобождены 40 квадратных километров.
Там тоже очень сложно продвигаться. И за этими словами "продвинулись на столько-то квадратных километров, столько-то освобождено" на самом деле стоит очень мощная и отважная работа наших защитников на всех уровнях,
– отметила заместитель министра.
Она добавила, что говорится о тактической, оперативной и стратегической работе. По словам Маляра, штабы на Бахмутском направлении круглосуточно работают и принимают решения.
Враг в течение недели пытался вернуть утраченные позиции в районах западнее Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки. Маляр отметила, что там и шли основные бои на прошлой неделе.
Что еще Маляр рассказала о ситуации на фронте
- Заместитель министра обороны сообщила, что наши воины имели успех в районе Урожайного и Старомайорского.
- В то же время эпицентром боевых действий остается Восток, который враг определил основным направлением своего наступления. Маляр заявила о серьезной ситуации на Купянском и Лиманском направлениях, где активизировались оккупанты.
- Наступлением на Лимано-Купянском направлении россияне пытаются отвлечь украинские силы, которые наступают под Бахмутом.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки на фронте произошло 33 боевых столкновения. Оккупанты пытаются восстановить утраченное положение на направлениях наступления ВСУ.