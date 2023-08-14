Об этом во время брифинга заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она рассказала о продвижении наших военных на отдельных направлениях фронта, пишет 24 Канал.

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ВСУ продолжают продвигаться

По словам Анны Маляр, наступательные действия продолжаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Она отметила, что на прошлой неделе в населенном пункте Урожайное на Запорожье продолжались бои. И что там у наших военных есть определенные успехи. Там же идет борьба.

Также определенные успехи у ВСУ южнее и юго-восточнее Старомайорского на Донетчине. Там, отметила Анна Маляр, наши военные на определенных участках закрепляются.

В то же время заместитель министра обороны отметила важность информации из официальных источников. Поэтому, если вы видите сообщение об освобожденных населенных пунктах или продвижении наших защитников на определенных участках фронта, то проверьте, подтверждают ли его, к примеру, в Генштабе или Минобороны.

Накануне полковник запаса ВСУ Роман Свитан прокомментировал танковый бой возле Урожайного. По его словам, это "большая редкость для этой войны".

Танковое сражение – редкость для этой войны, танки не выходят на прямой контакт друг с другом. Обычно ВСУ пытаются уничтожить бронетехнику врага на подходе: из засад, артиллерии, или с помощью авиации,

– объяснил военный эксперт.

В чем важность Урожайного

Роман Свитан объяснил, что это ключ к северо-восточной части Времьевского выступа. Оно имеет стратегическое значение, а также открывает путь к Азовскому морю.

"Когда россияне выйдут из Урожайного, это освободит нам дорогу к Завитному Бажанню, Старомлыновке. Урожайное нас сдерживало, поскольку присутствие там российских войск угрожало левому флангу украинской армии", – подчеркнул Роман Свитан.

Кроме того, взятие Урожайного открывает другие возможности для наших военных. Благодаря этому они смогут двигаться на Мариупольском направлении со стороны Угледара.