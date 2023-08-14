Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона рассказала, что Россия выбрала для себя Восток основным направлением наступления, пишет 24 Канал. Именно поэтому Восток остается эпицентром боевых действий.

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Россияне пытаются отвлечь украинские силы, наступающие под Бахмутом

По словам Маляр, с начала 2023 года враг по нескольким направлениям на Востоке пытается двигаться полномасштабным наступлением. Однако, как сказала заместитель министра, с января 2023 года врагу не удалось продвинуться ни на один сантиметр.

Маляр добавила, что на Востоке продолжаются тяжелые бои, во время которых украинские военные применяют все свое умение. Речь как о командировах, так и о тех, кто непосредственно выполняет задания на передовой для того, чтобы останавливать врага.

Заместитель главы Минобороны заявила, что активизация россиян на Купянском и Лиманском направлениях – это реакция врага на успешное продвижение украинских войск на Бахмутском направлении по южному флангу.

Врагу важно было отвлекать наши силы на других направлениях и действительно усложнять ситуацию таким образом, чтобы мы не могли концентрировать силы для наступления на Бахмутском направлении,

– сказала она.

Маляр заявила о "серьезной" ситуации на Лимано-Купянском направлении

Маляр рассказал, что через полторы недели российского наступления наши силы ощутимо уничтожили мощности врага на Лиманском и Купянском направлениях.

Уменьшение количества вражеских обстрелов, по ее словам, связано с тем, что украинские военные ощутимо ослабили наступательный потенциал россиян.

Однако россияне, как говорит Маляр, собираются с силами, перегруппировываются, подтягивают новую технику и людей для того, чтобы пробовать наступать дальше и усугублять ситуацию на этих направлениях дальше.

По-прежнему цель россиян выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Кроме того, оккупанты хотят вернуть утраченные территории на Харьковщине после успешного наступления ВСУ осенью 2022 года.

Маляр отметила, что ситуация на Купянском и Лиманском очень серьезная и горячая. Она добавила, что украинские военные невероятно мужественны и стоят, не пропуская врага.

Какая ситуация на фронте