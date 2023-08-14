Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону розповів, що за минулий тиждень на Бахмутському напрямку українськими військами звільнено 3 квадратних кілометри, пише 24 Канал.

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Основні бої точилися біля Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки

У цілому на південному фланзі Бахмутського напрямку, як повідомила Маляр, вже звільнено 40 квадратних кілометрів.

Там теж дуже складно просуватися. І за цими словами "просунулися на стільки-то квадратних кілометрів, стільки-то звільнено" насправді стоїть дуже потужна і відважна робота наших оборонців на всіх рівнях,

– зазначила заступниця міністра.

Вона додала, що мовиться про тактичну, оперативну й стратегічну роботу. За словами Маляр, штаби на Бахмутському напрямку цілодобово працюють та приймають рішення.

Водночас ворог протягом тижня намагався повернути втрачені позиції у районах західніше Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Маляр зазначила, що там і точилися основні бої минулого тижня.

Що ще Маляр розповіла про ситуацію на фронті