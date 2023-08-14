Украинцы на фронте имеют некоторые успехи, хотя на некоторых участках ситуация сложная. Об этом рассказала Анна Маляр, заместитель министра обороны.

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Детали от Минобороны

По словам Анны Маляр, на Юге Украины Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, продолжаются бои.

В направлении Урожайного, южнее и юго-восточнее Старомайорского Донецкой области имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. В ходе наступательных действий Силы обороны Таврического направления продолжают освобождение населенного пункта Урожайное,

– отметила она.

Что касается Старомайорского, то там враг постоянно предпринимает безуспешные попытки восстановить утраченное положение.

Другие успехи наших Вооруженных сил есть на Бахмутском направлении – там стало больше освобожденных территорий. За прошедшую неделю освобожденная территория увеличена на 3 квадратных километра, а в общей сложности освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 40 квадратных километров.

Ситуация на Востоке Украины

Там россияне продолжают наступательные действия. Обстрелов становится меньше, оккупанты перегруппировываются. Анна Маляр указывает: "После активизации российских войск на Купянском и Лиманском направлениях ВСУ смогли не допустить продвижения врага и ощутимо снизили его наступательный потенциал". Наши защитники отбивают постоянные атаки.

️️ Купянское направление – противник наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области, ищет слабые места в нашей обороне.

– противник наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области, ищет слабые места в нашей обороне. Лиманское направление – противник продолжает безуспешные штурмы, чтобы вытеснить наши войска в районе Серебрянского леса Донецкой области.

– противник продолжает безуспешные штурмы, чтобы вытеснить наши войска в районе Серебрянского леса Донецкой области. Бахмутское направление – противник пытается остановить продвижение наших войск и восстановить утраченное положение в районах западнее Клещиевки, западнее Андреевки, Курдюмовки. Идут тяжелые бои.

– противник пытается остановить продвижение наших войск и восстановить утраченное положение в районах западнее Клещиевки, западнее Андреевки, Курдюмовки. Идут тяжелые бои. ️Авдеевское и Марьинское направления – противник пытается наступать, чтобы установить полный контроль над Марьинкой и окружить Авдеевку. Продолжаются горячие бои, ситуация напряженная и сложная.

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Что россияне хотят сделать с оккупированными территориями

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что восстанавливать оккупированные территории россияне не будут. Зато там будет "серая зона", своеобразная всероссийская свалка. Такие действия повлекут за собой экологическую катастрофу, однако оккупанты осознают это.