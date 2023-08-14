Вся эта телевизионная бравада России о "мы новый мир построем" на оккупированных территориях – это информационная бутафория. Оккупанты не будут восстанавливать захваченные земли, они продолжат их уничтожать и дальше, убежден секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов.

Смотрите также СБУ установила 15 коллаборантов, которые готовят новые "выборы" в Луганской области: список фамилий

Россияне позаимствуют тактику у "советов"

По словам Алексея Данилова, у России нет никаких реальных планов по восстановлению временно оккупированных территорий Украины.

В Кремле уже понимают, что не в состоянии покорить Украину. Оккупационные войска километр за километром теряют захваченные территории. Они осознают, что им не удастся воцариться здесь, а потому будут прибегать к тактике советских времен – "а не доставайся ты никому", известной как "выжженная земля".

Секретарь Совета нацбезопасности уверен, что Россия стремится превратить захваченные земли в своеобразную "зону отчуждения".

Цель - превращение ТОТ в "серую зону" перманентно продолжающегося экологического бедствия, всероссийскую свалку, землю не пригодную к обработке и жизни,

– раскрыл Данилов намерения окупантов.

Так, чиновник отметил, что Россия не станет "морочиться" над возобновлением работы предприятий на временно оккупированных территориях, чтобы включить их в свою экономическую и энергетическую систему.

Напротив, оккупанты хотят еще не разрушенные предприятия довести до критического состояния. В частности, они рассчитывают использовать объекты критической инфраструктуры как "технологическое оружие" для создания препятствий наступательным действиям сил обороны Украины.

Россияне потратили кучу средств на закупку мусорных контейнеров

По данным Центра национального сопротивления, оккупанты хотят "хранить" отходы из России на оккупированных территориях Украины.

Для этого путинский режим выделил 1,3 млрд рублей для "оборудования" мусорных свалок на захваченных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Эти средства якобы должны пойти на мусорные контейнеры и спецтехнику. Впрочем, для обустройства мусорных свалок россияне будут использовать технику и оборудование, которую они похитили с украинских коммунальных предприятий на ВОТ. А средства, предназначенные для закупки новой техники, отмоют через компании подконтрольные главе российского правительства Мишустину.