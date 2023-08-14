Українці на фронті мають певні успіхи, хоча на деяких ділянках ситуація складна. Про це розповіла Ганна Маляр, заступниця міністра оборони.

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Деталі від Міноборони

За словами Ганни Маляр, на Півдні України Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, тривають бої.

В напрямку Урожайного, південніше та південно-східніше Старомайорського Донецької області мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. В ході наступальних дій Сили оборони Таврійського напрямку продовжують звільнення населеного пункту Урожайне,

– зазначила вона.

Щодо Старомайорського, то там ворог постійно робить безуспішні спроби відновити втрачене положення.

Інші успіхи наших Збройних сил є на Бахмутському напрямку – там побільшало звільнених територій. За тиждень, що минув, звільнену територію збільшено на 3 квадратні кілометри, а загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку складає 40 квадратних кілометрів.

Ситуація на Сході України

Там росіяни продовжують наступальні дії. Обстрілів меншає, окупанти перегруповуються. Ганна Маляр указує: "Після активізації російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках ЗСУ змогли не допустити просування ворога та відчутно зменшили його наступальний потенціал". Наші захисники відбивають постійні атаки.

️️ Куп'янський напрямок – противник нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону у Бєлгородській області, шукає слабкі місця в нашій обороні.

– противник нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону у Бєлгородській області, шукає слабкі місця в нашій обороні. Лиманський напрямок – противник продовжує безуспішні штурми, щоб витіснити наші війська в районі Серебрянського лісу Донецької області.

– противник продовжує безуспішні штурми, щоб витіснити наші війська в районі Серебрянського лісу Донецької області. Бахмутський напрямок – противник намагається зупинити просування наших військ та відновити втрачене положення у районах західніше Кліщіївки, західніше Андріївки, Курдюмівки. Тривають важкі бої.

– противник намагається зупинити просування наших військ та відновити втрачене положення у районах західніше Кліщіївки, західніше Андріївки, Курдюмівки. Тривають важкі бої. ️Авдіївський і Мар'їнський напрямки – противник намагається наступати, щоб встановити повний контроль над Мар'їнкою та оточити Авдіївку. Тривають гарячі бої, ситуація напружена і складна.

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Що росіяни хочуть зробити з окупованими територіями

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що відновлювати окуповані території росіяни не будуть. Натомість там буде "сіра зона", своєрідне всеросійське сміттєзвалище. Такі дії спричинять екологічну катастрофу, проте окупанти свідомі цього.