Напередодні британські дослідники опублікували інформацію про те, що завод для виробництва дронів, який Іран будував на території Росії, ймовірно, запрацював. Тож тепер в окупантів може зменшитись потреба у дронах-камікадзе з Ірану. Про це 24 Каналу повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк.

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Чому зменшилась кількість поставок до Росії

Використання дронів зафіксували й у нічній атаці росіян 14 серпня на Одесу. Протиповітряна оборона збила 15 дронів-камікадзе. Оскільки перехопили їх над морем, не можна з певністю стверджувати, що це були іранські "Шахеди" чи російські "Герані".

Загальна аналітика свідчить, що досить активні повітряні вантажні рейси Тегеран – Москва зараз не фіксуються в такій кількості та активності. Це може вказувати на те, що поставки поки що призупинено,

– зауважила Наталія Гуменюк.

З іншого боку, можливо, в іранських безпілотниках зараз немає потреби, через початок виробництва вже на території самої Росії.

Зверніть увагу! Росія могла почати власне виробництво безпілотників через побоювання щодо впливу санкції на можливість постачання "Шахедів" з Ірану. Водночас не можна стверджувати, що співпраця двох країн закінчилась на цьому.

Наталія Гуменюк про можливе використання Росією власних дронів: дивитись відео

Росія використовує дрони проти України: що відомо