Напередодні британські дослідники опублікували інформацію про те, що завод для виробництва дронів, який Іран будував на території Росії, ймовірно, запрацював. Тож тепер в окупантів може зменшитись потреба у дронах-камікадзе з Ірану. Про це 24 Каналу повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк.
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Чому зменшилась кількість поставок до Росії
Використання дронів зафіксували й у нічній атаці росіян 14 серпня на Одесу. Протиповітряна оборона збила 15 дронів-камікадзе. Оскільки перехопили їх над морем, не можна з певністю стверджувати, що це були іранські "Шахеди" чи російські "Герані".
Загальна аналітика свідчить, що досить активні повітряні вантажні рейси Тегеран – Москва зараз не фіксуються в такій кількості та активності. Це може вказувати на те, що поставки поки що призупинено,
– зауважила Наталія Гуменюк.
З іншого боку, можливо, в іранських безпілотниках зараз немає потреби, через початок виробництва вже на території самої Росії.
Наталія Гуменюк про можливе використання Росією власних дронів: дивитись відео
Росія використовує дрони проти України: що відомо
- Британська організація, яка займається дослідженням компонентів зброї, проаналізувала, що раніше Росія використовувала проти України безпілотники "Герань", які називала своїми. Але насправді дослідники визначили, що це були іранські Shahed-131 і Shahed-136, на які просто наклеїли лейбу.
- Однак уламки дронів "Герань-2", якими минулого місяця обстрілювали Україну, показали, що Росія все ж почала виготовляти безпілотники вітчизняного виробництва. Втім за аналогом до іранських "Шахедів". Основні відмінності у безпілотниках – в конструкції планера і внутрішніх блоках, зокрема для навігації.
- На жаль, через спрощення у виробництві безпілотників, російські окупанти зможуть доволі швидко виготовляти нові дрони-камікадзе для власних потреб.