Накануне британские исследователи опубликовали информацию о том, что завод для производства дронов, который Иран строил на территории России, предположительно заработал. Теперь у оккупантов может уменьшиться потребность в дронах-камикадзе из Ирана. Об этом 24 Каналу сообщила руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк.
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Почему уменьшилось количество поставок в Россию
Использование дронов зафиксировали и в ночной атаке россиян 14 августа на Одессу. Противовоздушная оборона сбила 15 дронов-камикадзе. Поскольку перехватили их над морем, нельзя с уверенностью утверждать, что это были иранские "Шахеды" или российские "Герани".
Общая аналитика свидетельствует, что достаточно активные воздушные грузовые рейсы Тегеран – Москва сейчас не фиксируются в таком количестве и активности. Это может указывать на то, что поставки пока приостановлены,
– отметила Наталья Гуменюк.
С другой стороны, возможно, в иранских беспилотниках сейчас нет нужды из-за начала производства уже на территории самой России.
Наталья Гуменюк о возможном использовании Россией собственных дронов: смотреть видео
Россия использует дроны против Украины: что известно
- Британская организация, занимающаяся исследованием компонентов оружия, проанализировала, что раньше Россия использовала против Украины беспилотники "Герань", которые называла своими. Но на самом деле исследователи определили, что это были иранские Shahed-131 и Shahed-136, на которые просто наклеили лейбу.
- Однако обломки дронов "Герань-2", которыми в прошлом месяце обстреливали Украину, показали, что Россия все же начала производить беспилотники отечественного производства. Впрочем, по аналогу к иранским "Шахедам". Основные отличия в беспилотниках – в конструкции планера и внутренних блоках, в том числе для навигации.
- К сожалению, из-за упрощения в производстве беспилотников, российские оккупанты смогут достаточно быстро производить новые дроны-камикадзе для собственных нужд.