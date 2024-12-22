Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА.

Дивіться також У Броварах загорівся дах житлового будинку внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА

Атака "Шахедами" на Сумщину 22 грудня

В ОВА заявили, що 22 грудня в небі над Сумщиною підрозділи ППО області збили 12 російських БпЛА типу "Шахед".

У Роменській громаді прогриміло 2 вибухи. Внаслідок падіння уламків ворожих БпЛА типу "Герань-2" пошкоджені приватні будинки й нежитлові приміщення.

Уламки дронів також упали в Дубов'язівській громаді. Там сталося загоряння офісного приміщення.

Загалом вночі та зранку неділі російські загарбники здійснили 4 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи. Під ворожим вогнем, зокрема, була Миропільська громада.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.