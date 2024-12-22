Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОВА.
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Атака "Шахедами" на Сумщину 22 декабря
В ОВА заявили, что 22 декабря в небе над Сумщиной подразделения ПВО области сбили 12 российских БПЛА типа "Шахед".
В Роменской общине прогремело 2 взрыва. В результате падения обломков вражеских БПЛА типа "Герань-2" повреждены частные дома и нежилые помещения.
Обломки дронов также упали в Дубовязовской общине. Там произошло возгорание офисного помещения.
Всего ночью и утром воскресенья российские захватчики совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 23 взрыва. Под вражеским огнем, в частности, была Миропольская община.
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