Так, оккупантам понадобится не менее полутора месяцев. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
Читайте также Повторное наступление на Киев никто никогда не отрицал, – Наев
"Сейчас этой угрозы буквальной нет"
В Ровненской области проходят работы по усилению границы. В частности, минирование местности, обустройство новых оборонных позиций, а также укрепление охраны и обороны важных критических объектов, в частности, энергосистемы Украины.
На данном направлении сейчас нет признаков того, что враг готовится к наземной наступательной операции. При этом нельзя утвердительно сказать, что будет в будущем, отметил Наев. Генерал заметил, что украинские военные всегда рассчитывают на худший вариант развития событий.
Если мы готовы к худшему сценарию, то будем готовы, если силы врага будут и меньше. Я скажу так, сейчас этой угрозы буквальной нет, но она может образоваться в дальнейшем. Чтобы врагу создать необходимые силы и начать здесь наступательные действия, ему понадобится не менее полутора месяцев,
– подчеркнул командующий Объединенными силами ВСУ.
Также добавил, что на участке границы в Ровненской области добавили еще более 60 постов и создали около 15 новых опорных позиций. Кроме того, установили десятки тысяч мин, из которых не менее 20% – противопехотные мины в управляемом варианте.
Смотрите также ВСУ окружают Урожайное и Работино: как изменилась карта боевых действий за неделю