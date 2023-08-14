Так, оккупантам понадобится не менее полутора месяцев. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

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"Сейчас этой угрозы буквальной нет"

В Ровненской области проходят работы по усилению границы. В частности, минирование местности, обустройство новых оборонных позиций, а также укрепление охраны и обороны важных критических объектов, в частности, энергосистемы Украины.

На данном направлении сейчас нет признаков того, что враг готовится к наземной наступательной операции. При этом нельзя утвердительно сказать, что будет в будущем, отметил Наев. Генерал заметил, что украинские военные всегда рассчитывают на худший вариант развития событий.

Если мы готовы к худшему сценарию, то будем готовы, если силы врага будут и меньше. Я скажу так, сейчас этой угрозы буквальной нет, но она может образоваться в дальнейшем. Чтобы врагу создать необходимые силы и начать здесь наступательные действия, ему понадобится не менее полутора месяцев,

– подчеркнул командующий Объединенными силами ВСУ.

Также добавил, что на участке границы в Ровненской области добавили еще более 60 постов и создали около 15 новых опорных позиций. Кроме того, установили десятки тысяч мин, из которых не менее 20% – противопехотные мины в управляемом варианте.

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