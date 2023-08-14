Сергей Наев рассказал в интервью "РБК-Украина", что угроза не подкреплена российскими силами и средствами. Буквально недавно заместитель министра обороны Александр Павлюк отмечал, что в "больной голове" врага могут быть разные безумные сценарии, пишет 24 Канал.

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Какой риск наступления на Киев

Повторное наступление на Киев никто никогда не исключал. Мы понимаем, что враждебные намерения зависят только от решений высшего политического руководства России. Так что, учитывая указанное, такая вероятность существует, но по состоянию на данный момент она не подкреплена силами и средствами,

– заявил Сергей Наев.

Генерал-лейтенант добавил, что это не значит, что в дальнейшем этого не произойдет. По словам командующего Объединенными силами ВСУ, все будет зависеть от нескольких факторов:

"а" – принятия решений;

"б" – от наличия сил и средств.

Поэтому украинские разведчики постоянно мониторят ситуацию и своевременно передают данные руководству ВСУ и соответствующим командирам группировок.

"Учитывая указанное, мы делаем все, чтобы повысить нашу способность не допустить успешных вражеских действий на Киевском направлении. Учитывая, что враг может совершить это в будущем – к этой работе мы привлекаем и глав ОВА, и другие составляющие силы обороны и безопасности", – заверил Сергей Наев.

Что говорят об угрозе наступления на Киев в Минобороны Украины

В начале июля 2023 года заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк заявил, что повторное наступление россиян на Север – маловероятно, но в "больной голове" врага могут быть разные безумные сценарии.

Именно поэтому Украина не исключает разные варианты, однако у россиян нет сил и средств для проведения соответствующего наступления на Киев, учитывая, что наша оборона мощная. Павлюк отметил, что вариантов для здравого ума нет. Если враги отважатся на это, то украинские военные их уничтожат.

Мы просто перемелем еще несколько тысяч (оккупантов – 24 Канал),

– заявил заместитель Алексея Резникова.

Обратите внимание! Военный обозреватель Денис Попович прокомментировал провокационную воздушную атаку россиян в ночь на 6 августа, когда вражеские ракеты, вероятно, пролетали через Беларусь. По словам Поповича, Россия хотела спровоцировать Украину открыть ответный огонь по стартовым позициям ракетного комплекса, расположенного в Беларуси. То есть Кремль традиционно хочет втянуть в войну Минск, однако шансы активного участия Беларуси в войне сейчас даже меньше, чем год назад.