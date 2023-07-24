Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в эфире одного из телеканалов сказал, что сейчас прямой угрозы из Беларуси нет, пишет 24 Канал. В то же время разведка следит за деятельностью вагнеровцев в Беларуси.
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Прямой угрозы из Беларуси – нет
"Наша оценка очень проста: на сегодняшний день прямой угрозы (с территории Беларуси, – 24 Канал) нет, но мы готовы: отслеживаем все, что связано с так называемой ЧВК "Вагнера". Это мощный компонент, который принимал непосредственное участие в боевых действиях, он подготовлен", – заявил представитель ГУР МО Украины.
Скибицкий напомнил, что во время мятежа Пригожина в России не смогли сразу нейтрализовать вагнеровцев. По его словам, это о многом говорит.
Они вышли ночью на территорию России, а в 7 утра уже полностью контролировали Ростов. Это о многом говорит: сама система России, – какой бы то ни был создан полицейский режим, контрразведывательный режим силовых структур, – она не была способна сразу остановить "Вагнера",
– сказал он.
Скибицкий выразил надежду, что наемники Пригожина больше не будут участвовать в боевых действиях против Украины. Однако украинская разведка рассматривает разные сценарии развития событий.
"Мы понимаем, где находится враг. Соответственно, ведем разведку. Вся необходимая информация – докладывается, делаются выводы и ответные действия для того, чтобы нейтрализовать эту угрозу, если она будет расти", – подытожил представитель ГУР МО.
Что известно о вагнеровцах в Беларуси
- Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин, конфликтующий с военным руководством России, отказался подписывать контракт с российским минобороны. В июне он организовал кратковременный мятеж, одной из целей которого было добиться отставки главы минобороны России Сергея Шойгу.
- В ситуацию вмешался белорусский диктатор Александр Лукашенко, якобы уговоривший Пригожина развернуть своих шедших на Москву наемников. Хотя Путин во время мятежа отдал приказ на уничтожение вагнеровцев, он в конце концов встретился с Пригожиным, с которого еще и сняли все обвинения.
- В итоге Пригожин так и не подписал контракт с минобороны, а отправил свои войска в Белоруссию.
- Тамошний диктатор Лукашенко уже угрожает, что вагнеровцев хотят воевать против Польши. В Украине предупредили страны НАТО, что Россия намеренно разместила вагнеровцев в Беларуси для гибридной агрессии против Польши и стран Балтии.
- Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, что России нужны вагнеровцы в Беларуси, чтобы оказывать психологическое давление на украинцев.
- По данным Госпогранслужбы, по состоянию на 22 июля в Беларуси находятся около 5 тысяч вагнеровцев.