Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в эфире одного из телеканалов сказал, что сейчас прямой угрозы из Беларуси нет, пишет 24 Канал. В то же время разведка следит за деятельностью вагнеровцев в Беларуси.

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Прямой угрозы из Беларуси – нет

"Наша оценка очень проста: на сегодняшний день прямой угрозы (с территории Беларуси, – 24 Канал) нет, но мы готовы: отслеживаем все, что связано с так называемой ЧВК "Вагнера". Это мощный компонент, который принимал непосредственное участие в боевых действиях, он подготовлен", – заявил представитель ГУР МО Украины.

Скибицкий напомнил, что во время мятежа Пригожина в России не смогли сразу нейтрализовать вагнеровцев. По его словам, это о многом говорит.

Они вышли ночью на территорию России, а в 7 утра уже полностью контролировали Ростов. Это о многом говорит: сама система России, – какой бы то ни был создан полицейский режим, контрразведывательный режим силовых структур, – она не была способна сразу остановить "Вагнера",

– сказал он.

Скибицкий выразил надежду, что наемники Пригожина больше не будут участвовать в боевых действиях против Украины. Однако украинская разведка рассматривает разные сценарии развития событий.

"Мы понимаем, где находится враг. Соответственно, ведем разведку. Вся необходимая информация – докладывается, делаются выводы и ответные действия для того, чтобы нейтрализовать эту угрозу, если она будет расти", – подытожил представитель ГУР МО.

Что известно о вагнеровцах в Беларуси