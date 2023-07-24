Представник ГУР МО Вадим Скібіцький в ефірі одного з телеканалів сказав, що наразі прямої загрози з Білорусі немає, пише 24 Канал. Водночас розвідка стежить за діяльністю вагнерівців у Білорусі.
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Прямої загрози з Білорусі – немає
"Наша оцінка дуже проста: на сьогодні прямої загрози (з території Білорусі, – 24 Канал) немає, але ми готові: відслідковуємо все, що пов'язано з так званою ПВК "Вагнера". Це потужний компонент, який брав безпосередню участь у бойових діях, він підготовлений", – заявив представник ГУР МО України.
Скібіцький нагадав, що під час заколоту Пригожина в Росії не змогли одразу нейтралізувати вагнерівців. За його словами, це багато про що говорить.
Вони вийшли вночі на територію Росії, а о 7 ранку вже повністю контролювали Ростов. Це багато про що говорить: сама система Росії, – який би там не був створений поліцейський режим, контррозвідувальний режим силових структур, – вона не була здатна одразу зупинити "Вагнера",
– сказав він.
Скібіцький висловив сподівання, що найманці Пригожина більше не братимуть участі у бойових діях проти України. Однак українська розвідка розглядає різні сценарії розвитку подій.
"Ми розуміємо, де знаходиться ворог. Відповідно, ведемо розвідку. Вся необхідна інформація – доповідається, робляться висновки та відповідні дії для того, щоб нейтралізувати цю загрозу, якщо вона буде зростати", – підсумував представник ГУР МО.
Що відомо про вагнерівців у Білорусі
- Ватажок вагнерівців Євгєній Пригожин, який конфліктує з військовим керівництвом Росії, відмовився підписувати контракт з російським міноборони. У червні він організував короткотривалий заколот, однією з цілей якого було добитися відставки глава міноборони Росії Сергєя Шойгу.
- У ситуацію втрутився білоруський диктатор Олександр Лукашенко, який нібито вмовив Пригожина розвернути своїх найманців, які йшли на Москву. Хоча Путін під час заколоту віддав наказ на знищення вагнерівців, він зрештою зустрівся з Пригожиним, з якого ще й зняли всі обвинувачення.
- У підсумку Пригожин так і не підписав контракт з міноборони, а відправив свої війська у Білорусь.
- Тамтешній диктатор Лукашенко вже погрожує, що вагнерівців хочуть воювати проти Польщі. В Україні попередили країни НАТО, що Росія навмисно розмістила вагнерівців у Білорусі для гібридної агресії проти Польщі та країн Балтії.
- Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, що Росії потрібні вагнерівці в Білорусі, щоб здійснювати психологічний тиск на українців.
- За даними Держприкордонслужби, станом на 22 липня у Білорусі перебувають приблизно 5 тисяч вагнерівців.