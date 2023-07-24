Представник ГУР МО Вадим Скібіцький в ефірі одного з телеканалів сказав, що наразі прямої загрози з Білорусі немає, пише 24 Канал. Водночас розвідка стежить за діяльністю вагнерівців у Білорусі.

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Прямої загрози з Білорусі – немає

"Наша оцінка дуже проста: на сьогодні прямої загрози (з території Білорусі, – 24 Канал) немає, але ми готові: відслідковуємо все, що пов'язано з так званою ПВК "Вагнера". Це потужний компонент, який брав безпосередню участь у бойових діях, він підготовлений", – заявив представник ГУР МО України.

Скібіцький нагадав, що під час заколоту Пригожина в Росії не змогли одразу нейтралізувати вагнерівців. За його словами, це багато про що говорить.

Вони вийшли вночі на територію Росії, а о 7 ранку вже повністю контролювали Ростов. Це багато про що говорить: сама система Росії, – який би там не був створений поліцейський режим, контррозвідувальний режим силових структур, – вона не була здатна одразу зупинити "Вагнера",

– сказав він.

Скібіцький висловив сподівання, що найманці Пригожина більше не братимуть участі у бойових діях проти України. Однак українська розвідка розглядає різні сценарії розвитку подій.

"Ми розуміємо, де знаходиться ворог. Відповідно, ведемо розвідку. Вся необхідна інформація – доповідається, робляться висновки та відповідні дії для того, щоб нейтралізувати цю загрозу, якщо вона буде зростати", – підсумував представник ГУР МО.

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