До речі, до Білорусі прибуло щонайменше 9 колон вагнерівців. Окрім того, Україна попередила країни НАТО про загрозу гібридної війни.
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Для чого вагнерівці розміщуються в Білорусі
Сергій Наєв розповів, що вагнерівці вдаються до заходів, які мають на меті – психологічний тис на населення України.
Задля залякування. Але нас не треба лякати, бо ми знаємо, чим треба займатися й робимо все для того, щоб ворожі розвідувальні диверсійні сили не змогли успішно діяти на території України, зокрема, на Київському напрямку в Чорнобильській зоні,
– повідомив генерал-лейтенант.
За його словами, Україна, щоб запобігти діям противника за останній тиждень:
- зруйнувала п'ять ділянок доріг, які вели до державного кордону з Білоруссю;
- створила понад 60 замінованих лісових завалів;
- заклала понад дві з половиною тисячі протитанкових мін.
Сергій Наєв розповів, що щотижня наші військові тренуються, вони дуже вмотивовані.
Ми все робимо для того, щоб населення України вірило в наші Збройні Сили,
– запевнив командувач Об'єднаних сил ЗСУ.
Вагнерівці в Білорусі: коротко
- 19 липня в Білорусь прибула вже дев'ята колона вагнерівців. Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що у колоні виключно фури, щонайменше 30. Деякі їдуть одразу з двома причепами, більшість – без номерних знаків.
- За спостереженнями групи "Беларускі Гаюн", деякі фури, які їхали в колонах з вагнерівцями, пізніше поверталися в Росію. Тобто вони привозять вантаж у табір ПВК "Вагнара" у селищі Цель та повертаються назад в Росію.
- У Пентагоні прокоментували діяльність вагнерівців у Білорусі. Там заявили, що ПВК "Вагнера" реінтегрується в російські війська. Детальніше про це читайте за посиланням.