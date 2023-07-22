Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк поділився своїми роздумами, яка мета розміщення вагнерівців у Білорусі. Подоляк звертає увагу, що вагнерівці не зможуть "сидіти без роботи в наметових містечках".

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У Пригожина невеликий простір для маневрів

Зокрема, він пояснює, що для підтримання боєздатності найманцям Пригожина потрібні регулярна участь у бойових діях і "солодкі" фінансові потоки. На думку радника глави ОП, у Пригожина невеликий простір для маневрів.

Подоляк наголошує, що для вагнерівців невдячна справа здійснювати вилазки ДРГ на півночі Київської області. Річ у тім, що український кордон надійно укріплений, а наші прикордонники, як пише Подоляк, лише раді розчохлити зброю.

Відтак, Подоляк називає інші цілі, які можуть виконувати вагнерівці. Зокрема, найманці можуть вдатися до провокацій на кордоні з Польщею та країнам Балтії, які є членами НАТО.

Радник глави ОП зазначає, що Росія зацікавлена у Сувальському перешийку.

Гібридна агресія Росії щодо НАТО за допомогою "сірих чоловічків" якнайкраще відповідає стратегії підвищення ставок для тиску на союзників, щоб вплинути на підтримку України. Готовність країн НАТО давати відсіч озброєному угрупованню наразі неочевидна, а невизначеність сприймається Росією як слабкість і є живильною силою для провокацій,

– зазначив Подоляк.

Він додає, що НАТО може вирішити цю загрозу, надавши Києву зброю для знищення ворога на території України.

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