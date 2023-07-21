Диктатор з Кремля, розуміючи, що поразка у війні неминуча, вирішив продовжити залякувати союзників України. Цього разу накинувся на Польщу та Литву під час засідання так званої ради безпеки Росії.

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"Подаровані" Сталіним Землі

За словами Владіміра Путіна, Польща буцімто отримала багато своїх західних земель завдяки Сталіну. Але він чомусь не згадав, що перед цим "подарунком" СРСР та Німеччина між собою поділили території Польщі.

Саме завдяки СРСР, завдяки Сталіну, Польща отримала значні землі на заході. Землі Німеччини. Це саме так. Західні території нинішньої Польщі – це подарунок Сталіна полякам. Наші друзі у Варшаві призабули про це. Ми нагадаємо,

– вигадує Путін.

Але на цьому він вирішив не зупинятися. Путін вирішив залякувати як поляків, так і литовців. За словами кремлівського диктатора, Заходу не вистачає "українського гарматного м'яса". І з цими словами він звернувся до наших союзників. Мовляв, уже задумуються над тим, щоб їхні громадяни воювали проти Росії.

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Путін намагається з усіх сил втягнути НАТО у війну, яку Росія розв'язала проти України. По факту ж, він лише посилив Альянс. В тих же Польщі та Литві ґрунтовніше підійшли до своєї оборони. У державах-союзниках розуміють, що на них теж чекає можлива загроза, і вони до неї готуються.

Польща хоче "захопити" Україну

Ми тримаємо збоку пакет, бо існує підозра, що не зможемо дослухати його "геніальний" спіч до кінця. Бо Путін на цьому не зупинився. За його словами, Польща не лише "відторгнула у Росії її історичні землі". Вона ще й буцімто захопила собі частину Литви. Але на цьому її апетити, переконаний бункерний дід, не вгамовуються.

Мовляв, Польща прикриватиметься "НАТОвською парасолькою", щоб продовжити захоплювати території. Але цього разу мовиться про західні області України та Білорусі. Цікаво, що він навіть доручив директору служби зовнішньої розвідки Росії Сєргєю Наришкіну "відстежувати плани" Польщі щодо нашої країни.

І ця теза щось не дуже в'яжеться з іншою. Адже диктатор погрозами розсипався і в сторону України. Мовляв, якщо наша держава розв'язуватиме агресію проти Білорусі, то це автоматично означатиме й агресію проти Росії. І в цьому випадку, запевняє бункерний дід, використають всі засоби для "захисту".

Так-так-так, ми про ці так звані червоні лінії вже наслухалися за понад рік достатньо. І за понад рік повномасштабного вторгнення Владімір Путін щоденно тероризував українців, нищив наше майно й убивав наших земляків. І всі його "засоби захисту" ми вже бачили в дії неодноразово.