На слова Путіна про Сталіна, який буцімто "подарував Польщі російські землі", Моравецький відповів однозначно: він – військовий злочинець, що відібрав життя у сотень тисяч поляків.

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Сталін був військовим злочинцем, винним у смерті сотень тисяч поляків. Історична правда не підлягає сумніву. Посла Російської Федерації буде викликано до Міністерства закордонних справ,

– написав у твітері польський прем'єр.

Тим часом уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин назвав кремлівського диктатора "жалюгідним занудою і брехуном".

"Жалюгідний кремлівський зануда знову повторює брехню про Польщу і намагається фальсифікувати правду про війну проти України", – зазначив він.

Що не так із заявою Путіна

На засідання радбезу Росії Владімір Путін несподівано почав розповідати маячню про Польщу та Литву.

За словами російського диктатора, Польща буцімто отримала багато своїх західних земель завдяки Сталіну. Втім, він чомусь забув, що перед цим "подарунком" СРСР та Німеччина між собою поділили території Польщі.

Ба більше, Путін пригрозив полякам, сказавши: "Західні території нинішньої Польщі – це подарунок Сталіна полякам. Наші друзі у Варшаві призабули про це. Ми нагадаємо".

На поляках російський президент не зупинився та взявся залякувати литовців. Так, він видав маячню про те, що "Заходу не вистачає "українського гарматного м'яса". І з цими словами він звернувся до наших союзників. Мовляв, у НАТО уже задумуються над тим, щоб їхні громадяни воювали проти Росії.