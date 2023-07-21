Таку заяву бункерного діда прокоментував 24 Каналу російський опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider" Тимур Олевський. Він зауважив, що така заява Путіна – це не жарти.

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Путін знову хоче отримати по зубах

Отримавши по зубах в Україні, бункерний дід вирішив негайно десь ще піти й отримати по зубах знову. Оскільки йому не шкода людей, ПВК "Вагнера" та просто наплювати на Білорусь, то він може розіграти певну історію із найманцями.

"У якій вагнерівці пошумлять на кордоні з Польщею, аби її "покарати". Спровокує дії Польщі у відповідь, зокрема, захоплення території Білорусі", – припустив Олевський.

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Однак втрата цієї території для Путіна не така критична, адже вона не його. А сам факт того, що там загинуть люди, бункерному діду принесе "велике задоволення".

А те, що він збирає сили, які можуть зробити таку провокацію у стилі Радянсько-польської війни 20-х років минулого століття, дивлячись на те, що він заявляє, можу цілком собі уявити,

– сказав російський опозиційний журналіст.

Адже фраза бункерного діда про те, що "у Варшаві про це забули, а ми хочемо їм нагадати" – це повна калька з фрази Путіна, яку він казав перед початком повномасштабної війни Росії з Україною – 21 лютого 2022 року. Мовляв, якщо Україна хоче декомунізації – росіяни "готові показати, що значить для України справжня декомунізація".

"Те, що він сказав і те, що там є люди, які можуть це зробити, і те, що напрошується як історична аналогія, викликає у мене цілком серйозні побоювання", – зазначив редактор видання "The Insider".

Однак Польща, у разі чого, вважає Тимур Олевський, просто одразу дасть по зубах.

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