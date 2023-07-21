Такое заявление бункерного деда прокомментировал 24 Каналу российский оппозиционный журналист, редактор издания "The Insider" Тимур Олевский. Он заметил, что такое заявление Путина – это не шутки.
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Путин снова хочет получить по зубам
Получив по зубам в Украине, бункерный дед решил немедленно пойти где-то еще и получить по зубам снова. Поскольку ему не жалко людей, ЧВК "Вагнера" и просто наплевать на Беларусь, он может разыграть определенную историю с наемниками.
"В которой вагнеровцы пошумят на границе с Польшей, чтобы её "наказать". Спровоцирует ответные действия Польши, в частности, захват территории Беларуси", – предположил Олевский.
Что означает заявление Путина про Польшу: смотрите видео
Однако потеря этой территории для Путина не так критична, ведь она не его. А сам факт того, что там погибнут люди, бункерному деду принесет "большое удовольствие".
А то, что он собирает силы, которые могут совершить такую провокацию в стиле Советско-польской войны 20-х годов прошлого века, смотря на то, что он заявляет, могу вполне себе представить,
– сказал российский оппозиционный журналист.
Ведь фраза бункерного деда о том, что "в Варшаве об этом забыли, а мы хотим им напомнить" – это полная калька из фразы Путина, которую он говорил перед началом полномасштабной войны России с Украиной – 21 февраля 2022 года. Мол, если Украина хочет декоммунизации – россияне "готовы показать, что значит для Украины настоящая декоммунизация".
"То, что он сказал и то, что там есть люди, которые могут это сделать, и то, что напрашивается как историческая аналогия, вызывает у меня вполне серьезные опасения", – сказал редактор издания "The Insider".
Однако Польша, в случае чего, считает Тимур Олевский, сразу даст по зубам.
Последние заявления бункерного деда
- Владимир Путин пожаловался на жизнь и заявил, что стороны зернового соглашения, которое приостановила страна-агрессор, якобы не выполняли договоренностей. В то же время все якобы хотели что-то от России, которая демонстировала "чудесное" терпение. Российский диктатор посетовал, что стране-агрессору якобы не дают безвозмездно передавать российские удобрения беднейшим странам.
- После удара по Крымскому мосту, Путин заявил, что это якобы "террористический акт киевского режима". Бункерный дед требовал от правительства России, минобороны и ФСБ предложений по охране незаконно построенной переправы.
- Президент России намекнул, что оккупанты воруют западные технологии. Он это назвал "обратным инжинирингом".