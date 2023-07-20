В России заявили о приостановке зерновой сделки. Путина никто не спрашивал, но он вылез из бункера, чтобы озвучить свой циничный комментарий. Его распространили росСМИ, сообщает 24 Канал.

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Что выдал Путин

Путин решил пожаловаться на жизнь. Вроде бы это кого-то интересует. Он заявил, что стороны соглашения вроде бы не выполняли договоренности. Тем временем все вроде бы все время хотели что-то от России, которая и так продемонстрировала "чудесное" терпение.

"Бункерный дед" посетовал, что России вроде бы не дают безвозмездно передавать российские удобрения беднейшим странам. В то же время страна-террористка, по словам Путина, готова вернуться к зерновому соглашению, если учтут все ее потребности. В частности, подсоединят банки к SWIFT и снимут другие ограничения. О таком Путине остается только мечтать.

Россия атакует зерновую инфраструктуру

В течение следующих дней после заявления о приостановлении участия в зерновом соглашении Россия начала атаковать зерновую инфраструктуру. В эпицентре вражеской атаки оказались Одесская и Николаевская области.

В портовом терминале, который ночью больше всего пострадал от российского террора, хранились 60 тысяч тонн агропродукции, предназначавшихся для отправки в Китай. То есть, всех это затрагивает – российский террор. Каждый в мире должен быть заинтересован в привлечении России к ответственности за террор,

– подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер поблагодарил защитников украинского неба и всех, кто спасает жизни.