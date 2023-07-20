У Росії заявили про призупинку зернової угоди. Путіна ніхто не питав, але він виліз з бункера, щоб озвучити свій цинічний коментар. Його поширили росЗМІ, інформує 24 Канал.

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Що видав Путін

Путін вирішив побідкатися на життя. Начебто це когось цікавить. Він заявив, що сторони угоди начебто не виконували домовленостей. Тим часом всі нібито весь час хотіли щось від Росії, яка й так продемонструвала "дива" терпіння.

"Бункерний дід" побідкався, що Росії начебто не дають безоплатно передавати російські добрива найбіднішим країнам. Водночас країна-терористка, за словами Путіна, готова повернутися до зернової угоди, якщо врахують всі її потреби. Зокрема, під'єднають банки до SWIFT та знімуть інші обмеження. Про таке Путіну залишається лише мріяти.

Росія атакує зернову інфраструктуру

Упродовж наступних днів після заяви про зупинення участі у зерновій угоді Росія почала атакувати зернову інфраструктуру. В епіцентрі ворожої атаки опинилися Одеська та Миколаївські області.

В портовому терміналі, який цієї ночі найбільше постраждав від російського терору, зберігалися 60 тисяч тонн агропродукції, що призначалися для відправлення в Китай. Тобто всіх це зачіпає – російський терор. Кожен у світі має бути зацікавлений у притягненні Росії до відповідальності за терор,

– наголосив Зеленський.

Український лідер подякував захисникам українського неба та усім, хто рятує життя.