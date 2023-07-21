Пока зять Шойгу отдыхает со своей женой в Дубаях и прогуливает за вечер сотни тысяч рублей, сын Пескова гоняет на Tesla, а потомок Соловьева переодевается в женские наряды и гуляет в гей-барах Лондона, Силы Обороны Украины уничтожили уже почти четверть миллиона российских солдат.

250 тысяч жен и матерей из страны-бензоколонки уже никогда не увидят своих родных. Ибо те по собственному желанию, или просто без всякого сопротивления режиму отправились воевать за "русский мир". Сколько захватчиков утилизируют защитники нашего государства до конца войны, неизвестно. Однако эта цифра может перевалить даже за миллион. Почему это реально – читайте в материале 24 Канала.

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Кому-то – черные пакеты, а кто-то из жира бесится

Спровоцированная российскими элитами ради имперских идей война против Украины затянулась на тот срок, на который в Кремле совсем не рассчитывали. Более того, выяснилось, что Москва банально не способна достичь нужных Путину и другим элитам успеха, но и не может отступиться и признать свое поражение.

Поэтому рашистам приходится постоянно отмобилизовывать новое и новое "пушечное мясо". Понятно, что сами россияне, идущие на войну, по большей части вполне осознанно, им вполне нравится убивать и грабить украинцев, захватывать чужие земли и разрушать города. А вот умирать или возвращаться домой без конечностей почему-то не нравится.

В понимании рашистов, когда государство зовет их на захватническую войну, не обеспечивает ничем, и заставляет выполнять незаконные приказы, это норма. Однако если страна-жертва сопротивляется и убивает интервентов, родственники погибшего почему-то считают это несправедливым и злятся не на свою власть, а на тех, кто взял в руки оружие ради защиты своих семей и территорий.

Конечно, собственных депутатов, президента и олигархов рашисты все же ненавидят, о чем свидетельствует как поддержка Пригожина во время бунта вагнеровцев, так и общенациональная радость после того, как беспилотники едва не разбомбили Рублевку.

Однако при этом никто из обычных россиян не собирается идти против власти, выходить на улицы и требовать от собственных господ выполнения давно забытого социального договора.

Несмотря на то, что во время войны Кремль продемонстрировал яростную слабость: не смог захватить Киев, присоединил "новые территории", но потерял часть из них, положив много бойцов, допустил бунт против власти со стороны собственно выкормленных бандитских группировок, население России продолжает бояться и мириться с тем, что ему приходится погибать в войне непонятно за что

Россияне, которые не наделены возможностью выстраивать причинно-следственные связи, до сих пор верят в необходимость проведения так называемой "СВО", хотя и не могут сформулировать для себя, каких целей Москва хочет достичь в Украине.

Они видят сплошную социальную несправедливость, когда генералы гонят неподготовленных воинов под поражение все более сильного оружия, но при этом продолжают бояться неявки в военкомат больше, чем оказаться под завалами по прилету Storm Shadow.

Мол, если повезет, можно обменять ногу или руку на закрытие кредитов, после чего стать никому не нужным и всю жизнь просить милостыню и выпивать водку. Российским женщинам привозят куски обгоревших тел сыновей и иногда платят какие-то компенсации. В то время как российские элиты продолжают "жировать", зная, что ради сохранения их образа жизни, в жернова войны будут постоянно подбрасывать свежее "пушечное мясо" – лишь бы Кремль не проиграл, а депутаты с олигархами дальше могли грабить страну.

Путин снова всех обманул

После проведения так называемой "частичной" мобилизации, которую русский народ, по большому счету, совсем не воспринял, российские власти с каждого утюга уверяли, что принудительный набор в армию остановлен.

Полицаи перестали задерживать мужчин и отправлять их в военкоматы с последующей почти мгновенной отправкой на фронт, а повестки стали поступать в основном для уточнения данных.

Тем не менее, сам мобилизационный процесс в России отнюдь не остановился. Вместо набора 80 – 100 тысяч человек в месяц Москва продолжила просто постепенно компенсировать потери, отправляя на фронт по 40 – 50 тысяч. При этом все структуры начали готовиться ко второй масштабной волне мобилизации, чтобы после решения о ее проведении холопы не разбегались и безропотно шли гибнуть.

Именно так в России появились электронные повестки и запрет удалять свой аккаунт с портала "Госуслуги". Под рассказы о "власти не собираются проводить мобилизацию", депутаты ввели ограничения на управление транспортным средством, проведение сделок с недвижимостью и отрезали "уклонистов" от банковских кредитов и займов.

А теперь вообще значительно увеличили наказание за неявку в военкоматы: с 1 октября на всех, кто по мнению властей, пытается не поехать на войну, будут налагать безумные по российским меркам штрафы.

Неявка в военкомат обойдется рашисту в 40 – 50 тысяч рублей, потеря военных документов будет караться 25 тысячами "деревянных", а за попытку не прийти к военкому в случае мобилизации с будущих грузов 200 будут сдирать до 80 тысяч. То есть, во власти России планируют максимально прижимать мужское население, лишь бы иметь человеческий ресурс и продолжать заваливать Украину телами.

Более того, о подготовке очередной масштабной мобилизации крайне ярко свидетельствует еще и тот факт, что в Госдуме в очередной раз пролистали еще одну махинацию.

Так, в марте депутаты решили поднять границы призывного возраста с 18 – 27 лет до 21 – 30. Мол, чтобы каждый рашист мог закончить школу или получить хотя бы среднее образование перед тем, как одеть форму и после срочной службы (или во время нее) превратиться в ней в удобрения на украинской земле.

Однако 21 июля Путин и его команда продемонстрировали интересный финт ушами: решили, что верхний предел поднять-таки можно, а вот нижний стоит оставить на том же уровне. Потому что хочешь не хочешь, а в окоп надо. И отмазываться, мол, никогда не служил, опыта нет, уже никак не удастся, ведь теперь количество тех, кого потенциально могут призвать на срочную службу, увеличилось более чем на миллион человек.

А поскольку у рашистов все очень плохо не только с "пушечным мясом" (на некоторых участках фронта они сконцентрировали больше людей, чем следует по учебникам, но некоторые стоят просто почти полностью незащищенными), но и с офицерами, в новом законе продумали еще и повышение возрастных границ для военнослужащих запаса и мобрезерва.

Теперь на фронт могут забрать младших офицеров до 60 лет, а старших – до 65 лет. А это означает только одно: когда затягивающий с мобилизацией Путин получит очередную оплеуху от ВСУ, в России начнется настоящая охота за молодежью. Мужчин будут хватать и гнать на фронт, а командовать ими будут пожилые 65-летние генералы с исключительно совковым мышлением и максимальной технологической отсталостью. Если ко всему этому добавить еще и тот факт, что Украина наращивает свой боевой потенциал, сложно даже догадаться, насколько будут расти потери России. Ведь после первой действительно массовой мобилизации количество ликвидированных захватчиков начало увеличиваться.



Потери россиян с момента проведения "частичной мобилизации" выросли очень и очень существенно / Скриншот

Что будет с так называемыми "нашими мальчиками" после того, как их снова массово забросят в окопы без должного обучения и под гораздо худшим командованием, догадаться не сложно. Особенно с учетом того, что у ВСУ уже есть кассетные боеприпасы, а рано или поздно на вооружении появятся еще и F-16. К тому же, по сравнению с осенью 2022 года, сейчас в России стало значительно меньше бронетехники, что способна хоть как-то защищать личный состав от разнообразных поражений.

Мобилизовать будут много, но порциями

Если кто-то думает, что Россия все же сможет собрать огромное войско и одномоментно выдвинуть его в Украину для одержания скорой победы, стоит успокоиться. При максимальных силах Москва банально не способна переварить более 300 тысяч мобилизованных в течение 2 – 3 месяцев. К тому же затыкать ими дыры нужно здесь и сейчас, то есть у фанерных полководцев из Кремля банально не будет времени ждать, пока их "огромная группировка" будет собрана.

Если у Путина и элит не останется никаких вариантов, кроме как проводить жесткую мобилизацию, ни к каким крайне серьезным изменениям на фронте это не приведет. Разве что затянет войну и приблизит показатели ликвидации врагов Силами Обороны к 500 тысячам человек, а впоследствии, возможно, и к миллиону.

Ведь, судя по всему, российские депутаты и чиновники хотят любым способом продолжать эту заранее проигранную войну. Только чтобы набивать свои карманы за счет холопов.

Дезертиров все больше

Кроме того факта, что россияне банально не в состоянии удержать столь большой кусок Украины, который откусили, о необходимости и неотвратимости проведения у них мобилизации говорит еще тот факт, что только по официальным источникам в захватническом войске фиксируют по 100 в неделю случаев дезертирств.

На самом же деле количество мобилизованных беглецов с позиций значительно больше. Поскольку после попадания на фронт, когда командиры отдают приказ в стиле "ни шагу назад", неделями не привозят еду и воду, у многих россиян открываются глаза.

А несколько прилетов по позициям вообще могут заставить рашиста протрезветь. Конечно, речь не идет ни о появлении какой-то ненависти к своей власти, ни о бунтах или попытках развернуть оружие против офицеров. Просто до мобилизованных доходит, что картинка в жизни сильно отличается от того, что показывали по телевизору.

Можно получить ранения и стекать кровью, а никто из товарищей по оружию не бросится спасать "трехсотого". А офицеры будут наводить огонь по своим, расстреливать за отказ от выполнения тупых приказов, не будут отпускать в отпуск и вообще относиться с максимальным пренебрежением.

Если добавить к этому еще и безумную дедовщину, систему наказаний изнасилованиями и действие отдельных карательных отрядов кадыровцев, удивляться постоянному росту дезертирства среди рашистских войск нечего. Но изюминкой такой тенденции является именно то, что постоянно увеличивается количество тех, кто убегает, не оставляя оружие.

Едут они, разумеется, в Россию, однако и это не то, чтобы пугает коллективного Путина, ведь с народными массами элиты не пересекаются, а условная дочь Шойгу никогда не столкнется с вооруженными беглецами-насильниками. Это грозит только простому народу, который по большому счету таких преступников и производит.