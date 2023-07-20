Навчання триватимуть близько тижня. Про це повідомили у пресслужбі міноборони Білорусі.
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Де проходять навчання
Спільні навчання вагнерівців з силовиками Білорусі відбуваються на полігоні "Брестський".
Протягом тижня підрозділи сил спеціальних операцій спільно з представниками компанії відпрацюють навчально-бойові завдання на полігоні "Брестський",
– мовиться в повідомленні.
У міноборони Білорусі заявили, що реальний бойовий досвід, який має ПВК "Вагнера" – це "можливість продовжити розвивати курс, який білоруська армія взяла на модернізацію, переоснащення та швидке впровадження досвіду сучасних військових конфліктів у програму підготовки". У відомстві додали, що це все нібито для "забезпечення військової безпеки країни".
Іронічно, що раніше Андрій Юсов припустив, що частина вагнерівців, які прибули до Білорусі, будуть інструкторами для білоруських та російських військових. А інша частина буде залучена до того, щоб "нервувати" Польщу та інші країни-члени ЄС та НАТО. Вочевидь, вони вигадали, як зробити "2в1".
Що передувало
- 15 липня в Білорусі помітили велику першу велику колону вагнерівців з номерами квазіреспублік у Луганській та Донецькій областях. Вони прямували до наметового табору в селі Цель.
- Колони продовжували прибувати й 19 липня зайшла шоста велика колона ПВК "Вагнера", у якій налічили понад сотню автівок.
- Ввечері того ж дня свіжі фото з супутника показали, що на території військової частини в селищі Цель, куди прибули вагнерівці, зафіксовано щонайменше 485 одиниць техніки.
- Наразі загрози для України немає, проте ГУР пильно стежить за ситуацією, а держприкордонслужба фіксує переміщення та розміщення окупантів.