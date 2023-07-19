Дані щодо зосередження техніки вдалося отримати журналістам завдяки супутниковому знімку Planet Labs. Він був зроблений близько 06:30 у середу, 19 липня.

Раніше Заїхала вже третя колона: де та навіщо вагнерівці зосереджуються в Білорусі

Без важкої військової техніки

Майже вся виявлена техніка розташована поблизу будівель, які схожі на склади. При цьому деякі машини знаходяться в такому положенні, яке свідчить про те, що їх, ймовірно, розвантажують.

Також техніку виявили на стоянці військового містечка та поблизу самих наметів. Мовиться про:

близько 45 автобусів різних модифікацій,

близько 55 тентових фур, деякі з яких з причепами,

близько 65 вантажівок різних модифікацій, зокрема, не менше 8 платформ з переважно будівельним обладнанням,

близько 320 автомобілів, які схожі за габаритами на УАЗ, фургони, мікроавтобуси УАЗ, мікроавтобуси типу "Газель", легкові автомобілі.

Однак варто зауважити, що серед усієї цієї техніки журналісти не виявили важкої військової техніки.



Техніка у таборі ПВК "Вагнера" у Білорусі / Радыё Свабода

У Білорусі помітили 5 колон ПВК "Вагнера" лише за дві доби

Варто зазначити, що після невдалого заколоту Пригожина у Білорусі помічали не одну колону автівок ПВК "Вагнера". Про це не раз повідомляв телеграм-канал "Білоруський гаюн", який стежить за пересуванням військової техніки територією цієї держави.

Так, лише напередодні, 18 липня, повідомили про пересування уже четвертої, п'ятої та шостої колон техніки вагнерівців, які рухалася у напрямку Осиповичів та, зокрема, табору вагнерівців в селищі Цель. 19 липня були зафіксовані ще 2 колони. При цьому в них помітили:

понад 80 автомобілів у четвертій колоні,

до 100 – у п'ятій колоні,

до 120 – у шостій,

щонайменше 50 у сьомій,

до 150 – у восьмій.

Техніка у колонах мала номери так званих "ЛНР", рідше – "ДНР", а часом зустрічалася техніка і зовсім без знаків.

За даними ж ГУР МО України, станом на 17 липня до Білорусі прибули від 500 до 700 вагнерівців. Оскільки це значна кількість найманців з бойовим досвідом, то розвідка пильно стежить за ситуацією.