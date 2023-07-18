За інформацією телеграм-каналу, це вже друга колона вагнерівців, яка за добу прибула до Білорусі. Загалом, в країну заїхало щонайменше 170 машин.

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Вагнерівці продовжують прибувати до Білорусі

П'ята колона рухається до табору найманців ПВК "Вагнера". Загалом, у ній було від 90 до 100 одиниць техніки. Колона, традиційно, рухалася маршрутом від кордону з Росією (КПП Дубовичка) трасою Р43 і далі М5 в напрямку Осиповичів.

Техніка у колоні також мала номери так званих "ЛНР", рідше – "ДНР", а часом зустрічалася техніка і зовсім без знаків.

На кожній із машин у поточній колоні приклеєно аркуш паперу з номером. Серед техніки помічені: "буханки", пікапи з відкритими багажниками, кілька пасажирських автобусів, фури, легкові авто ("Лади" та KIA), кілька бензовозів та "Урали" з причепами. Колона рухається у супроводі ДАІ Білорусі,

– мовиться у повідомленні.



П'ята колона вагнерівців у Білорусі / фото "Беларускі Гаюн"

Зранку у Білорусі також була помічена колона вагнерівців. За даними каналу "Беларускі Гаюн", у складі колони було як мінімум 80 машин різних модифікацій: 18 фур, понад 20 пікапів УАЗ, вантажівки-фургони, "буханки" близько 20 одиниць, а також автобуси ПАЗ, мікроавтобуси й кілька тентованих "Уралів" і КамАЗів. Техніка також рухалася із номерами "ЛНР" та "ДНР".



Четверта колона ПВК "Вагнера" у Білорусі / фото "Беларускі Гаюн"

Рух четвертої колони найманців ПВК "Вагнера" також потрапив на відео.

Колона вагнерівців у Білорусі: дивіться відео

Деяких найманців вважають зрадниками

У російських телеграм-каналах почали бідкатися, що буцімто вагнерівців, які підписали контракти з російським міноборони, вважають зрадниками. Ба більше, їх відправляють у найгарячіші ділянки фронту без підтримки артилерії чи авіації.

Хоча охочих підписати контракти було не так багато, наразі відомо про близько 10 осіб, проте і такому "поповненню" не раді. У мережі повідомляють, що під Бахмутом уже загинуло 8 колишніх найманців ПВК "Вагнера".