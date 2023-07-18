По информации телеграм-канала, это уже вторая колонна вагнеровцев, за сутки прибывшая в Беларусь. В общей сложности, в страну въехало по меньшей мере 170 машин.

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Вагнеровцы продолжают прибывать в Беларусь

Пятая колонна двигается в лагерь наемников ЧВК "Вагнера". В общей сложности, в ней было от 90 до 100 единиц техники. Колонна, традиционно, двигалась по маршруту от границы с Россией (КПП Дубовичка) по трассе Р43 и далее М5 в направлении Осиповичей.

Техника в колонне также имела номера так называемых "ЛНР", реже – "ДНР", а иногда встречалась техника и вовсе без знаков.

На каждой из машин в текущей колонне приклеен лист бумаги с номером. Среди техники отмечены: "буханки", пикапы с открытыми багажниками, несколько пассажирских автобусов, фуры, легковые авто ("Лады" и KIA), несколько бензовозов и "Уралы" с прицепами. Колонна двигается в сопровождении ГАИ Беларуси,

– говорится в сообщении.



Пятая колонна вагнеровцев в Беларуси / фото "Белорусский Гаюн"

Утром в Беларуси также была замечена колонна вагнеровцев. По данным канала "Белорусские Гаюн", в составе колонны было как минимум 80 машин разных модификаций: 18 фур, более 20 пикапов УАЗ, грузовики-фургоны, "буханки" около 20 единиц, а также автобусы ПАЗ, микроавтобусы и несколько тентованных "Уралов" и КамАЗов. Техника также двигалась с номерами ЛНР и ДНР.



Четвертая колонна ППК "Вагнера" в Беларуси / фото "Беларускі Гаюн"

Движение четвертой колонны наемников ЧВК "Вагнера" также попало на видео.

Колонна вагнеровцев в Беларуси: смотрите видео

Некоторых наемников считают изменниками

В российских телеграм-каналах начали жаловаться, что якобы вагнеровцев, подписавших контракты с российским минобороны, считают изменниками. Более того, их отправляют в самые горячие участки фронта без поддержки артиллерии или авиации.

Хотя желающих подписать контракты было не так много, пока известно около 10 человек, однако и такому "пополнению" не рады. В сети сообщают, что под Бахмутом уже погибли 8 бывших наемников ППК "Вагнера".