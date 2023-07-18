Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов во время стрима на своем ютуб-канале, передает 24 Канал. В колонне было от 350 до 600 бойцов, по оценкам издания "Беларускі Гаюн".
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Колонна состояла преимущественно из УАЗ-451, а также из легковых автомобилей, фур, нескольких автобусов. Не было замечено тяжелой бронетехники или огнестрельного оружия,
– сообщил военный эксперт.
Большинство автомобилей колонны имели номерные знаки псевдореспублик ЛНР и ДНР, остальные – российские номера.
Вагнеровцев могут использовать для провокаций
Маловероятно, что Россия готовит второй фронт на северной границе Украины, ведь этих сил и средств недостаточно, чтобы прорвать нашу оборону. Однако этого количества бойцов достаточно, чтобы начать вооруженные провокации.
Создав напряженность на Севере, возможно, постараются заставить нас перебросить туда часть сил и средств из резерва. Это не произойдет быстро, потому что этих людей нужно еще разместить, распределить по формированиям, и, самое главное – вооружить,
– прокомментировал Олег Жданов.
Остается вопрос, кто будет командовать вагнеровцами, ведь Евгения Пригожина давно никто не видел, и есть разные версии относительно того, где он находится и жив ли.
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- По состоянию на 17 июля на территорию Беларуси прибыли от 500 до 700 бойцов террористического формирования. Как известно, после попытки мятежа им предложили переместиться в Беларусь вместе с Евгением Пригожиным или подписать контракт по минобороны России.
- Первый грузовой автомобиль с вагнеровцами в Беларуси был зафиксирован 13 июля, а 14-16 июля появились спутниковые снимки лагеря, где разместились террористы.
- В мониторинговой группе "Белорусский Гаюн" отметили, что конечным пунктом назначения вагнеровцев был лагерь в деревне Цель, близ Осиповичей.