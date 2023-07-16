В одном из телеграмм-каналов опубликовали видео, на котором зафиксировали разные части колонны наемников ЧВК "Вагнера". Они двигались в направлении палаточного лагеря в деревне Цель 15 июля.
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В Беларуси заметили большую колонну ЧВК "Вагнера"
Российские пропагандисты разгоняют очередной вброс, что появившееся в сети видео с вагнеровцами якобы сняли утром 15 июля в Гомельской области.
На самом же деле это видео было снято в Могилевской области, а точнее на трассе Р43 возле села Лебедевка, что является дополнительным подтверждением маршрута колонны, который мы публиковали вчера,
– отметили в "Белорусском Гаюне".
Анализ видео показывает, что его сделали в 5:00 15 июля. Это означает, что границу с Беларусью колонна наемников пересекла поздно ночью – примерно в 3:00. Ведь от пограничного перехода "Звенчатка – Понятовка" нужно ехать 110 километров, то есть 1,5 – 2 часа.
Смотрите видео колонны вагнеровцев
Заметьте Колонна вагнеровцев прибыла в Беларусь: Ступак сказал, есть ли угроза для Украины
Вагнеровцы в Беларуси: что известно
- Утром 15 июля была замечена колонна вагнеровцев, которая ехала со стороны России в Беларусь. Наемников сопровождала белорусская ГАИ. Учитывая маршрут, по которому двигались подразделения, они направлялись в палаточный лагерь в селе Цель.
- В колонне было по меньшей мере 60 легковых и грузовых автомобилей с номерами квазиреспублик в Луганской и Донецкой областях. Среди них были пикапы, большие фуры, буханки и минимум 3 автобуса для перевозки людей.
- Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заверил, что прибывшие в Беларусь боевики ЧВК "Вагнера" не представляют угрозы для Украины. Там есть недостаточное количество вагнеровцев, чтобы создать ударную группировку.