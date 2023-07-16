В одном из телеграмм-каналов опубликовали видео, на котором зафиксировали разные части колонны наемников ЧВК "Вагнера". Они двигались в направлении палаточного лагеря в деревне Цель 15 июля.

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Российские пропагандисты разгоняют очередной вброс, что появившееся в сети видео с вагнеровцами якобы сняли утром 15 июля в Гомельской области.

На самом же деле это видео было снято в Могилевской области, а точнее на трассе Р43 возле села Лебедевка, что является дополнительным подтверждением маршрута колонны, который мы публиковали вчера,

– отметили в "Белорусском Гаюне".

Анализ видео показывает, что его сделали в 5:00 15 июля. Это означает, что границу с Беларусью колонна наемников пересекла поздно ночью – примерно в 3:00. Ведь от пограничного перехода "Звенчатка – Понятовка" нужно ехать 110 километров, то есть 1,5 – 2 часа.

Смотрите видео колонны вагнеровцев

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