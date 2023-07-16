В то же время народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко подчеркнул нужно серьезно относиться к сосредоточению наемников из ЧВК "Вагнера" на территории Беларуси вблизи границы с Украиной. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Кремль хочет уничтожить ЧВК "Вагнера"
Он подчеркнул, что пребывание вагнеровцев в Беларуси – это все равно потенциальная угроза для Украины.
ЧВК "Вагнера" – это достаточно сильная организация, которую не стоит недооценивать,
– подчеркнул народный депутат.
Кроме того, не нужно недооценивать, где могут использовать вагнеровцев. Несмотря на имеющуюся мощную оборону на границе с Беларусью, где все заминировано, ЧВК "Вагнера" могут там пойти на территорию Украину.
Сейчас для российской власти важно уничтожить ЧВК "Вагнера" любым способом. Она может какую-то часть вагнеровцев забрать в регулярную армию России, какую-то часть демобилизовать, а какую-то часть ликвидировать. А уничтожить их можно на поле боя.
Представляют ли вагнеровцы в Беларуси угрозу для Украины: смотрите видео
Однако отправить на основные фронты их нельзя, потому что вагнеровцы конфликтуют с вооруженными силами страны-агрессора.
А потому нельзя исключать ситуацию, что вагнеровцев могут использовать на границе с Украиной, ведь российские власти понимают – украинские силы уничтожат наемников из ЧВК "Вагнера",
– отметил Роман Костенко.
Кроме того, находящиеся в Беларуси вагнеровцы, представляют угрозу и для Владимира Путина. Если вдруг им не понравятся какие-либо действия российской власти, наемники могут быстро отправиться из Беларуси, спокойно пересечь границу с Россией и повторить "марш справедливости" на Москву.
Что известно о перемещении вагнеровцев в Беларусь
- "Белорусские Гаюн" 15 июля сообщил, что колонна вагнеровцев пересекла границу из России и въехала на территорию Беларуси. Наемники на примерно 60 автомобилях направились в город Осиповичи в Могилевской области, где сооружены для них полевые лагеря.
- В минобороны Беларуси заявили, что прибывшие в страну вагнеровцы проводят учения с военными белорусской регулярной армии.
- В то же время в ГПСУ отслеживают ситуацию на границе с Белоруссией. Однако по словам спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, количество перемещенных в Беларусь вагнеровцев – речь идет о нескольких сотнях – не представляет угрозы для Украины.