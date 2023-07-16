В то же время народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко подчеркнул нужно серьезно относиться к сосредоточению наемников из ЧВК "Вагнера" на территории Беларуси вблизи границы с Украиной. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Кремль хочет уничтожить ЧВК "Вагнера"

Он подчеркнул, что пребывание вагнеровцев в Беларуси – это все равно потенциальная угроза для Украины.

ЧВК "Вагнера" – это достаточно сильная организация, которую не стоит недооценивать,

– подчеркнул народный депутат.

Кроме того, не нужно недооценивать, где могут использовать вагнеровцев. Несмотря на имеющуюся мощную оборону на границе с Беларусью, где все заминировано, ЧВК "Вагнера" могут там пойти на территорию Украину.

Сейчас для российской власти важно уничтожить ЧВК "Вагнера" любым способом. Она может какую-то часть вагнеровцев забрать в регулярную армию России, какую-то часть демобилизовать, а какую-то часть ликвидировать. А уничтожить их можно на поле боя.

Представляют ли вагнеровцы в Беларуси угрозу для Украины: смотрите видео

Однако отправить на основные фронты их нельзя, потому что вагнеровцы конфликтуют с вооруженными силами страны-агрессора.

А потому нельзя исключать ситуацию, что вагнеровцев могут использовать на границе с Украиной, ведь российские власти понимают – украинские силы уничтожат наемников из ЧВК "Вагнера",

– отметил Роман Костенко.

Кроме того, находящиеся в Беларуси вагнеровцы, представляют угрозу и для Владимира Путина. Если вдруг им не понравятся какие-либо действия российской власти, наемники могут быстро отправиться из Беларуси, спокойно пересечь границу с Россией и повторить "марш справедливости" на Москву.

Обратите внимание! Путин недавно заявил, что такой военной организации, как ЧВК "Вагнера" якобы вообще не существует. Он "обосновал" свое высказывание тем, что в России нет закона о частных военных компаниях. А потому соответственно нет "такого юридического лица", как ЧВК "Вагнера".

Что известно о перемещении вагнеровцев в Беларусь