Об этом Путин сообщил на одной из встреч с боевиками ЧВК "Вагнера". Пока неизвестно, когда Трошев должен "приступить к работе".

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Путин объявил нового главу вагнеровцев

Журналисты издания сообщили, что Владимир Путин после прекращения мятежа Пригожина 29 июня провел встречу, на которой присутствовали Пригожин и несколько десятков старших боевиков ЧВК "Вагнера". Во время этого собрания российский диктатор Путин сказал вагнеровцам, что один из вариантов продолжить свою деятельность – согласиться воевать под новым командиром Андреем Трошевым с позывным "Седой".

В издании отметили, что вагнеровцы согласились с этим предложением и якобы "приняли нового командующего". Несмотря на это, ЧВК "Вагнера" в Украине – нет.

Что известно о Трошеве

Из открытых источников известно, что Андрей Трошев родился в апреле 1953 года в городе Ленинград (современный Санкт-Петербург – 24 канал). Имеет военное образование и участвовал в известных конфликтах СССР и России: война в Афганистане, Вторая чеченская война.

За службу в Афганистане Трошев был награжден двумя орденами Красной Звезды – наградой Советского Союза за исключительные заслуги. За участие в операции в Чечне награжден двумя орденами Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отчизной» ІІ степени.

"Седой" также является бывшим сотрудником специального отряда быстрого реагирования Северо-Западного федерального округа МВД России. С 2012 года полковник в отставке, но свою военную деятельность все же продолжил уже в частных военных компаниях.

Так, Трошев принимал непосредственное участие в военных операциях ЧВК "Вагнера" в Сирии. Он был особенно вовлечен в районе Дейр-эз-Зор и внес решающий вклад в военные усилия сирийского правителя Башара аль-Асада.

Согласно санкционным документам, опубликованным Европейским Союзом и Францией, Трошев занимал должность начальника штаба операций вагнеровцев в Сирии.

В санкциях Великобритании с июня 2022 года также говорится, что Трошев был генеральным директором ЧВК "Вагнера". Именно поэтому он поддерживал сирийский режим, являлся членом ополчения и репрессировал гражданское население в Сирии.

Среди его соратников есть такой известный захватчик, как основатель ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин, бывший офицер российской военной разведки ГРУ. Трошева также связывают с командирами вагнеровцев Александром Кузнецовым и Андреем Багатовым.

Украина ввела санкции против Трошева 26 февраля 2023 за активное участие в войне против нашего государства.

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