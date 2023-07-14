В интернете появилась фотография с Евгением Пригожиным, сделанная в каком-то полевом бараке. На ней главарь наемников сидит в трусах и майке на кровати, передает 24 Канал.

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Над главарем наемников начали смеяться

Активист Сергей Стерненко в своем блоге высмеял фото с Пригожиным.

Какой-то лысый в трусиках был замечен в Беларуси. Говорят, спрашивал, где снаряды и просил показать 4 позиции,

– написал блоггер.

Другие пользователи соцсетей и телеграм-каналы тоже начали насмехаться над Пригожином. Одни допустили, что он попросил российского диктатора прислать ему одежду. Вторые пошутили, что в Беларуси главаря наемников заселили не в отеле, а в бараке. А третьи вспомнили абсурдные креативы кремлевской пропаганды и назвали его "мальчиком в трусиках".



Пригожин в нижнем белье / Фото из соцсетей

Где и когда сделано это фото

В настоящее время существует 2 версии. Согласно первой, фото могли сделать за 12 дней до неудачной попытки переворота в России. Согласно теории, в оригинальной фотографии на метаданных стояла дата. А именно якобы 12 июня 7:24 утра.

Однако Пригожина могли сфотографировать и после его неудачного мятежа. Именно это предполагает вторая версия, согласно которой фотография была сделана в новом лагере ЧВК "Вагнера" на территории Беларуси. Этот палаточный городок был создан специально для вагнеровцев.

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