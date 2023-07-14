Об этом 24 Каналу сказала артистка, видеоблогер и экс-депутат госдумы России Мария Максакова. По ее словам, за оружием в Петербург приезжал не настоящий руководитель вагнеровцев, а его двойник.

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"Обратите внимание, с какой доверительностью "Пригожин" поехал на Литейный проспект. Это отделение ФСБ в Петербурге. Он туда заявился, просто как к себе домой", – отметила Максакова.

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Журналисты также отметили, что у него были все фаланги пальцев, а у настоящего Пригожина нет одной. Скорее всего, "повар Путина" имеет целую коллекцию двойников, хотя и более скромную, чем у диктатора.

Руководитель вагнеровцев обычно ведет себя иначе

Во время переговоров с представителями минобороны Пригожин не коснулся блюд и все время сидел в перчатках. Поскольку он начинал с наблюдения и подслушивания, то знает, как этого избежать самому.

"Пригожин – это "глист", запущенный ФСБ в пищеварительный тракт минобороны", – констатировала Максакова.

Обратите внимание! Советник главы ОПУ Михаил Подоляк в интервью 24 Каналу рассказал, что Евгений Пригожин не мог подготовить мятеж, потому что не осведомлен в военном деле. Это сделали военные, связанные с российскими элитами. Однако в этих кругах не удалось достичь консенсуса насчет преемника, поэтому "переворот" свернули.

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