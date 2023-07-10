Источники в западной разведке сообщают, что Пригожина в Кремль вызвали в начале июля. Собственно, 1 числа он должен был прибыть на ковер, чтобы пообщаться с "элитой".

Читайте также Запретили даже "литературник": как террорист Гиркин стал "неугодным" для Путина и Пригожина

Пригожин и КО вызвали на ковер

В Кремль также вызвали главных командиров ЧВК "Вагнера". По имеющимся у разведки данным, Пригожин встречался с Владимиром Путиным. Кроме того, он общался с генералом Виктором Золотовым, командующим национальной гвардии России и одним из преданных последователей президента. Также его ждала разговоров с Сергеем Нарышкиным, являющийся главой российской внешней разведки.

Интересно, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не мог ответить на вопрос о том, где же находится Пригожин. Мол, у Москвы нет ни "возможности, ни желания отслеживать его гипотетические передвижения".

К слову, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко тоже заявлял, что не может отследить гипотетическое местонахождение "повара Путина". Он предположил, что предатель может "находиться в Петербурге, может быть, в Москву уехал". По его мнению, Путин мог смягчить свое отношение к главе ЧВК "Вагнера".

Напомним, что именно Александр Лукашенко вроде бы стал тем, кто убедил Пригожина остановиться и не идти на Москву со своим "маршем справедливости".

Тем временем у самих вагнеровцев отпуск. По имеющимся данным, они должны отдыхать до начала августа.

Затем ЧВК "Вагнера" перебросят в Беларусь