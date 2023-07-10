Да-да, кроме того, что Гиркин причастен к сбитию "Боинга" MH17 в 2014 году, у него есть другие "заслуги", в частности "писательские". Однако все по порядку. В этом материале 24 Канала узнайте, чем не угодил Кремлю – и лично Путину – Стрелков.

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История повторяется: а могло быть как с Татарским

Собственно, в воскресенье, 9 июля, в одном из книжных магазинов Санкт-Петербурга прошла лекция террориста, посвященная недавнему мятежу предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Однако впоследствии стало известно, что полиция эвакуировала из этого книжного магазина, который называется "Листва", всех людей. Произошло это из-за того, что якобы в милицию поступило сообщение о минировании здания магазина.

После сообщений о минировании "Листвы" Литейный проспект полностью перекрыли для автотранспорта. Петербургский книжный магазин окружен силовиками,

– написала одна из российских информационных помоек.

Следует сказать, что силовики уже приходили накануне в магазин. Как ни странно, они требовали от его сотрудников книжного магазина (что, кстати, входит в издательство "Черная сотня", активно поддерживающее войну против Украины) подписать "оговорку" о "недопустимости противоправных действий".

Ссылались они на то, что лекция Стрелкова не согласована с властью. И это, на первый взгляд, "очень странно", ведь Гиркин не какой-нибудь "иноагент", а целый "бывший министр обороны" так называемой "ДНР".

Полиция оцепила здание книжного магазина, где должна была быть лекция Гиркина / фото росСМИ

По версии самого Стрелкова, это мероприятие отменили, вероятно, по трем причинам:

он представляет угрозу российской государственности; руководство магазина, где есть магазин, "на содержании у Пригожина"; начальник службы ФСБ потерял здравый смысл "или тоже на содержании у Пригожина".

Перед тем как объяснять, какой стороной здесь Пригожин и почему сам Гиркин решил делать о нем "литературные лекции", следует отметить, что срыв мероприятия в целом является достаточно нелогичным шагом для тех людей, которым не нравится террорист.

Здесь нужно упомянуть о смерть пропагандиста Владлена Татарского в апреле этого года. Как известно, погиб он как раз во время "литературной лекции" в Петербурге в результате того, что взорвалась статуэтка с тротилом, которую ему подарила одна из посетительниц мероприятия. Тогда и в России не особо хотели искать "виновных извне", пытаясь все спихнуть на "внутренних врагов". И Украина констатировала, что к этому не имеет отношения. Ну, и в общем-то было очевидно, что россияне начинают грызть самих себя как самые примитивные создания, которых изолировали в небольшой баночке.

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Итак, если действительно Гиркин был кому-то "не выгоден", потому почему просто было не повторить такой же сценарий как с Татарским? Вопрос риторический.

Конфликт Гиркина с Пригожиным

В течение месяцев Стрелкова российские пропагандисты обвиняли в подготовке мятежа против Кремля. К тому же сам Гиркин подогревал эти слухи, создавая "клубы разгневанных патриотов", которые "крайне недовольны" событиями в России и на поле боя, поэтому и "желают справедливости".

Апогеем этого стало обращение военного преступника, в котором он "приказал" президенту России Владимиру Путину "заткнуться и молчать", фактически "вытерев о российского лидера свои ноги".

Тряпка, замолчи,

– сказал тогда террорист Путину.

В отличие от Гиркина, Пригожин публично всегда был якобы "за" Путина, хотя говорить что такой человек, как он, искренне верит в какие-то идеи, а не "силу денег", – тоже нельзя. В частности, разный публичный взгляд на "вождя" заставил жизненные дороги Гиркина и Пригожина разойтись в разные стороны.

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В то же время во время "активной фазы" конфликта главаря "Вагнера" с министерством обороны по поводу снарядов, Гиркин назвал Пригожина "Весельчаком У", мастером "мясных штурмов", сумевшего продвинуться ценой огромных, неоправданных потерь всего на расстояние от 15 до 20 километров за полгода.

Однако, используя терминологию самих же россиян-имперцев, можно сказать, что время все расставило на свои места.

Ипполит по крайней мере спокойный дурак, а Анатолий – беспокойный,

– писал главный трубадур империи Лев Толстой в романе "Война и мир".

И долгое время казалось, что именно Гиркин есть тот "беспокойный Анатолий" из клуба "Разъяренных патриотов", который поднимет мятеж. Однако эта роль выпала Пригожину. Нет сомнений, что отыграл он ее "гениально", помог Кремлю решить проблему с ЧВК "Вагнера", которую минобороны долгое время не могло покорить.

Теперь же вагнеровцы благодаря мятежу не представляют угрозы для путинского режима. А Гиркин теперь сам принялся активно разгонять заявления о возможной гражданской войне в России.

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Что можно подытожить