В своем новом видеообращении Гиркин посоветовал Путину держать язык за зубами, передает 24 Канал.

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Гиркин довольно агрессивно обратился к бункерному деду и посоветовал ему замолчать.

Владимир Владимирович, замолчи, молчи. И нам не будет за тебя стыдно,

– подчеркнул террорист.

Гиркин вызверился на Путина: смотрите видео

Путин уже достаточно наговорил и сделал

Что ж, очевидно даже молчание Путина не поможет избавиться от стыда. Ведь страна-агрессорка и ее лидер уже сделали достаточно. Это подтверждает и тот факт, что Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что теперь есть два сценария по поводу будущего кремлевского диктатора, в частности, того, доживет ли он до суда. Генпрокурор Андрей Костин объяснил, что ордер на арест Путина означает, что за пределами России кремлевского диктатора должны арестовать и передать в суд.

Политические аналитики добавляют, что теперь лидеры стран, возможно, хотели бы встретиться с Путиным и поговорить, например, Олаф Шольц или Эммануэль Макрон, будут несколько раз думать нужно ли с ним вообще встречаться.

Даже недавно лояльные России страны, такие как Сербия, будут более тщательно обдумывать, нужно ли встречаться с представителями России и что-то подписывать с ней.