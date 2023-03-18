Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, определенные категории населения России поняли, что их будущее достаточно призрачно и прежде всего нужно сдать кремлевского диктатора.

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Доживет ли Путин до скамьи подсудимых

Он считает, что вероятность того, что Путин окажется на скамье подсудимых, очень мала. Ведь Саддам Хусейн предстал перед судом, но для этого американским войскам пришлось захватывать Багдад.

В захват Москвы американскими войсками я верю слабо,

– отметил Шейтельман.

Что же касается Слободана Милошевича, напомнил политтехнолог, то его выдали. Однако, он не был опасен для новых элит Югославии, то есть они не боялись, что Милошевич что-нибудь расскажет.

Мне кажется, что в России следующий режим после Путина будет из людей из его нынешнего окружения. Им точно не нужно, чтобы Путин рассказывал правду об их участии в этой войне,

– подчеркнул политтехнолог.

Потому Шейтельман не верит, что Путин доживет до суда. Есть два наиболее вероятных сценария – либо его убьют свои, либо кремлевский диктатор спокойно добудет на посту президента, больше никогда не уезжая из России.

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Ордер на арест Путина задел две категории

Он отметил, что о том, как изменилась ситуация внутри России, лучше всего сообщила газета The New York Times. Там заметили, что пока страна-агрессор не выполнит ордер на арест Путина – с нее невозможно снимать санкции.

Поэтому, по его словам, депутаты, промышленники и предприниматели в России теперь поймут, что все надежды на отмену санкций рассеялись. Ведь сперва нужно сдать тех, на кого выдан ордер Международного уголовного суда.

Я думаю, так же сильно это повлияло на олигархов, пытавшихся использовать свои лоббистские усилия, чтобы сейчас снять с себя санкции,

– заявил Шейтельман.

Политтехнолог отметил, что, конечно, россияне, поддерживающие Путина, будут возмущаться. А у тех, кто был более или менее против войны, это укрепит уверенность в их правоте.

Поэтому две категории, я думаю, задеты,

– сказал политтехнолог.

Речь идет, по его мнению, о чиновничье-олигархической верхушке, которая поняла, что все – придется сдавать Путина и строить что-то новое, а также пассивных противников войны.

Обратите внимание! После выдачи ордера на арест российскому диктатору опасно посещать 123 государства мира. Ближайший выезд Путина в "зону риска" запланирован в августе 2023 года – на саммит в ЮАР.

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