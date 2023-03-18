Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, певні категорії населення Росії зрозуміли, що їхнє майбутнє є доволі примарним й насамперед треба здати кремлівського диктатора.

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Чи постане Путін на лаві підсудних

Він вважає, що ймовірність того, що Путін опиниться на лаві підсудних, дуже мала. Адже Саддам Хусейн постав перед судом, але для цього американським війська довелося захоплювати Багдад.

У захоплення Москви американськими військами я вірю слабо,

– зазначив Шейтельман.

Стосовно ж Слободана Мілошевича, нагадав політтехнолог, то його видали. Водночас він не був небезпечний для нових еліт Югославії, тобто вони не боялися, що Мілошевич щось розповість.

Мені здається, що в Росії наступний режим після Путіна буде з людей із його нинішнього оточення. Їм точно не потрібно, щоб Путін розповідав правду про їхню участь у цій війні,

– наголосив політтехнолог.

Тому Шейтельман не вірить, що Путін доживе до суду. Тож є два найбільш ймовірних сценарії – або його вб'ють свої, або кремлівський диктатор спокійно добуде на посту президента, більше ніколи не виїжджаючи з Росії.

Ордер на арешт Путіна зачепив дві категорії

Він зазначив, що про те, як змінилася ситуація всередині Росії, найкраще повідомила газета The New York Times. Там зауважили, що поки країна-агресорка не виконає ордер на арешт Путіна, – з неї неможливо знімати санкції.

Тому, за його словами, депутати, промисловці та підприємці в Росії тепер зрозуміють, що всі їхні надії на скасування санкцій розсіялися. Адже спершу потрібно здати тих, на кого виданий ордер Міжнародного кримінального суду.

Я думаю, так само сильно це вплинуло на олігархів, які намагалися використати свої лобістські зусилля, щоб зараз зняти з себе санкції,

– заявив Шейтельман.

Політтехнолог зауважив, що, звісно ж, росіяни, які підтримують Путіна, обурюватимуться. А у тих, хто був більш-менш проти війни, це зміцнить впевненість в їхній правоті.

Тому дві категорії, я думаю, зачеплені,

– сказав політтехнолог.

Йдеться, на його думку, про чиновницько-олігархічну верхівку, яка зрозуміла, що все – доведеться здавати Путіна й будувати щось нове, а також пасивних противників війни.

Зверніть увагу! Після видачі ордера на арешт російському диктатору небезпечно відвідувати 123 держави світу. Найближчий виїзд Путіна у "зону ризику" запланований у серпні 2023 року – на саміт до ПАР.

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