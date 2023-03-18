Російському диктатору небезпечно відвідувати 123 держави світу. Найближчий виїзд Путіна у "зону ризику" запланований у серпні 2023 року – на саміт до ПАР.

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Ордер Гаазького трибуналу

Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Владіміра Путіна не матиме для Кремля "жодного значення, зокрема з правової точки зору".

Там заявили, що Росія не є учасником "Римського статуту", основоположного тексту Міжнародного кримінального суду в Гаазі, і тому не має жодних зобов'язань за ним.

Зазначимо, що Римський статут Міжнародного кримінального суду – це договір, який заснував Міжнародний кримінальний суд. Міжнародний суд відповідає за чотири основні злочини: геноцид, злочини проти людства, воєнні злочини та злочини агресії.

Росія підписала, але не ратифікувала Римський статут. Також 72 інші країни не визнають юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, серед яких Китай, Індія, Куба, Північна Корея та Саудівська Аравія.

Де можуть заарештувати Путіна

Володимир Путін ризикує бути заарештованим у 123 державах світу, які визнають Гаазький суд. Ось повний перелік цих країн:

Афганістан, Албанія, Андорра, Антигуа і Барбуда, Аргентина, Австралія, Австрія, Бангладеш, Барбадос, Бельгія, Беліз, Бенін, Болівія, Боснія і Герцеговина, Ботсвана, Бразилія, Болгарія, Буркіна-Фасо, Кабо-Верде, Камбоджа, Канада, ЦАР, Чад, Чилі, Колумбія, Коморські Острови, Конго, Острови Кука, Коста-Рика, Кот-д'Івуар, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Демократична Республіка Конго, Данія, Джибуті, Домініка, Домініканська Республіка, Еквадор, Сальвадор, Естонія, Фіджі, Фінляндія, Франція, Габон, Гамбія, Грузія, Німеччина, Гана, Греція, Гренада, Гватемала, Екваторіальна Гвінея, Гаяна, Гондурас, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Йорданія, Кенія, Кірибаті, Латвія, Лесото, Ліберія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мадагаскар, Малаві, Мальдіви, Малі, Мальта, Маршаллові Острови, Маврикій, Мексика, Монголія, Чорногорія, Намібія, Науру, Нідерланди, Нова Зеландія, Нігер, Нігерія, Північна Македонія, Норвегія, Панама, Парагвай, Перу, Польща, Португалія, Республіка Корея, Республіка Молдова, Румунія, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Сент-Вінсент і Гренадини, Самоа, Сан-Марино, Сенегал, Сербія, Сейшельські Острови, Сьєрра-Леоне, Словаччина, Словенія, ПАР, Іспанія, Держава Палестина, Сурінам, Швеція, Швейцарія, Таджикистан, Східний Тимор, Тринідад і Тобаго, Туніс, Уганда, Велика Британія, Об’єднана Республіка Танзанія, Уругвай, Вануату, Венесуела, Замбія.

Можливий вихід за межі безпечного простору у Путіна заплановано в серпні 2023 року – на саміт, організований Південно-Африканською Республікою. Він підтвердив свою участь.



Де можуть заарештувати Путіна / Скриншот