У мережі оприлюднили світлини, створені штучним інтелектом. До слова, після того, як Міжнародний кримінальний суд визнав Путіна злочинцем і видав ордер на його арешт, українці вибухнули смішними мемами на цю тему.

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Як нейромережа бачить Путіна на засіданні у Гаазі

Штучний інтелект згенерував, як би міг виглядати президент Росії Владімір Путін на суді у Гаазі. Варто зауважити, що штучний інтелект відтворив не лише зовнішній вигляд Путіна, але й поведінку та реакції, що зробило картинку більш реалістичною.



Як бачить штучний інтелект гаазьке засідання над Путіним / Фото Nexta

Видання "Фокус" також попросило нейромережу Midjourney зобразити російського агресора як підсудного на засіданні Міжнародного кримінального суду у Гаазі. Отримані зображення допомагають уявити можливий сценарій суду над президентом Росії.

Зауважимо, що Путін – воєнний злочинець, який проводить криваву війну проти України, чинить геноцид українського народу та регулярно шантажує світ застосуванням ядерної зброї. Він обов'язково має відповісти за свої вчинки перед законом.



Яким нейромережа Midjourney бачить Путіна у суді / Фото видання "Фокус"



Намальований Путін відповідає за воєнні злочини на засіданні МКС у Гаазі / Фото видання "Фокус"

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